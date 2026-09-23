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Aca Lukas viđen je u pratnji medicinskog osoblja u Kliničkom centru. On je nakon napornog radnog leta rešio da proveri svoje zdravlje pa se podvrgao lekarskom testiranju.

Lukas, koji će u novembru održati dva koncerta u Beogradskoj areni, izjavio je za Hajp da se odlično oseća, ali da pravi kraću pauzu kako bi bio spreman za sve što sledi.

- Posle napornog leta morao sam da se podvrgnem lekarskom testiranju. Trenutno se osećam super, ali ćemo napraviti jednu pauzu od sedam dana i vidimo se u Beogradu sledeće srede. Odmor mi treba kako bih bio spreman za sve što dolazi jer želim da moja publika dobije full od mene kao i uvek - poručio je Lukas.

Koncerti, putovanja, noći bez sna i nastupi koji su publiku držali na nogama je ono što je obeležilo Lukasovo leto. Zato je, kako sam kaže, odlučio da ne rizikuje i da se prvo proveri kod lekara.

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype, Damir Dervišagić

Sledeći nastup pevača zakazan je za sredu u Beogradu. Tu će se, kako najavljuje, vratiti u punom kapacitetu. Lukas ne voli da izlazi na binu na pola gasa. Želi da svako veče bude spektakl i da oni koji dođu dobiju sve što su od njega i navikli.

Podsetimo, leto iza njega bilo je brutalno. Koncerti, putovanja, noći bez predaha. Sada uzima dah, proverava zdravlje i sprema se da u sredu raznese klub u Beogradu, piše Hypetvr.rs.

Beogradska Arena 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.