Slušaj vest

Darko Lazić opet se našao u priči, za koju tvrdi da nema nikakve veze s njom. Influenserka, Krisitina Kika Živković koja je nedavno doživela nasilje od partnera, a koju su mediji povezali sa Darkom Lazićem, zbog nekoliko zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, gostovala u jutatnjem programu gde je govorila o nasilju koje je doživela od partnera. Tada je izjavila i da razume zašto pevač demantuje poznanstvo s njom, jer je dobijao pretnje zbog nje.

"Ne spominji mene i mog pokojnog brata"

Ona je potom otkirla i da ju je Darkov pokojni brat štitio od nasilnika, a Lazić se sada oglasio na Instagramu i opet se obratio Krisitini. On nije osudio nasilje za koje ona tvrdi da ga je pretrpela, već je ponovo poručio da ne želi da se njegovo ime spominje.

- Povodom Jutarnjeg programa, dužan sam da demantujem kada je u pitanju gostovanje Kristine Kike Živković. Sve navode u kojima se pominje moje ime želim da se demantujem i ne želim da se uopšte moje ime pominje. Pre svega, Kiku sam viđao po proslavama mog dugogodišnjeg prijatelja. Ona je jedna od prijateljica koje su tu bile na svim tim proslavama. Tako da, zbog toga ne dozvoljavam da se moje ime uzima u bilo kom kontekstu i da se pominje preko emisija, ja sam ipak pevač koji peva i uveseljava ljude. Nisam čovek koji ima veze sa crnom hronikom i molim vas da moje ime više nikada ne pominjete - rekao je Darko putem Instagrama, pa progovorio i o navodnim pretnjama:

1/11 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen/Instagram

- Što se tiče toga da sam dobijao pretnje od Nebojše pa da sam zato kao morao da objavim ono što sam objavio, to je jedna velika neistina. Kiku bih zamolio da ne spominje mene više, ni mog pokojnog brata jer je to zaista potreslo moju porodicu previše, u suprotnom će moj advokat imati baš dosta posla i imaće fosta toga da radi. Toliko od mene, više me ne uzimajte u usta, hvala na razumevanju.

"Dragan me je pazio nakon batina, Darku ne zameram što demantuje"

Na kraju, gostovanja Kristina se osvrnula i na svoj odnos sa braćom Lazić. Objasnila je da joj je pokojni Dragan bio velika podrška u najtežim trenucima, dok prema Darku nema nikakvu zamerku zbog javnog demantija koji je objavio usled primljenih pretnji.

- Pokojni Dragan dok je bio tu i on je pokušavao da me izbavi, bili smo dobri prijatelji, kad me je on prebio on je došao u stan i bio sa mnom. On me je štitio.Darku ne zameram ništa, znam da je i on dobio pretnje od njega, razumem ga što je izbacio demant da me ne poznaje. Žao mi je jer je pretrpeo sve te pretnje, ne zameram mu. Moj bivši partner hoće da bude poznat - rekla je ona.