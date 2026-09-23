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Jelena Janković i njen suprug Branko Barce jedno vreme su živeli u Americi, gde već godinama poseduje vilu u San Dijegu. Vila bivše teniserke je procenjena na 13,5 miliona dolara, koliko je za nju i tražila kada je želela da je proda.

Godinama je pokušavala da je proda, a budući da nije mogla da nađe kupca, ovu fantastičnu vilu, rađenu po nacrtu poznatog italijanskog arhitekte Santa Pasaja, spustila je cenu na 9,5 miliona dolara.

Međutim, Jankovićeva se, po svemu sudeći, predomislila je zadržala vili koja se prostire na 2 hektara.

1/11 Vidi galeriju BELI MERMER, POZLAĆENI LUSTERI, KRALJEVSKA SPAVAĆA SOBA! Zavirite u BOŽANSTVENU vilu Jelene Janković u San Dijegu od 13,5 MILIONA$ Foto: REALTOR / Planet / Profimedia

Kuća ima 15.000 kvadratan, poseduje kućni bioskop, salu za bilijar, pet kamina i garažu za 12 automobila. Kuća ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, teretanu, sal za masažu, suvu sauna i parni tuš. U dvorištu je ogroman bazen, teniski teren, a kuća ima i salu za bioskop, kao i podrum vina sa 1.500 boca.

Foto: Screenshot

Nameštaj je stilski, svetlih boja, a posebna priča su veliki kamini sa specifičnom ornamentikom. Kupatila su impresivna, naročito ono koje je od poda do plafona izrađeno od najfinijeg belog mermera.

Uživa u majčinstvu

Jelena je, otkako se porodila i na svet donela ćerku , promenila način života.

- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.

Ko je muž Jelene Janković?

Svoju mirnu luku pronašla je kraj doktora Branka Baraća sa kojim je dobila ćerkicu.

Jelenin suprug je doktorirao medicinske nauke 2018. godine, a zaposlen je kao specijalista interne medicine - reumatolog. Na zvaničnom sajtu može se pročitati da je odbranio doktorat na temu „Uloga seksualnih steroidnih hormona u akutnom infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina".

1/4 Vidi galeriju Ovo je muž Jelene Janković Foto: Facebook, Ana Paunković, Instagram