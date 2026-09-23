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Da je svaki početak težak, govori i pevačica Vanja Mijatović, koja je nakon učešća u "Zvezdama Granda" tek stigla u Beograd iz rodnog grada. Nju je zadesila i saobraćajna nesreća zbog koje nije mogla da nastupa šest meseci, a nedavno je otkrila da je bila cimerka s koleginiciom Andreanom Čekić, kao i da su živele u stanu poznatog pevača Ace Pejovića.

Vanja je 2013. godine doživela tešku saobraćajnu nezgodu u kojoj je zadobila ozbiljne povrede, zbog kojih se mesecima oporavljala i praktično ponovo učila da hoda. Zbog teškog zdravstvenog stanja i dugog oporavka, mlada pevačica punih šest meseci nije mogla da nastupa i zarađuje za život.

Gest kolege koji neće zaboraviti

U najtežim trenucima, kada je ostala bez prihoda, dočekalo ju je ogromno razumevanje od strane poznatog estradnog para. Svesni situacije u kojoj se našla, Aco i Biljana Pejović doneli su odluku da je potpuno oslobode svih troškova stanovanja dok se ne oporavi.

Gostujući u emisiji, Vanja se sa velikom zahvalnošću prisetila ovog perioda i otkrila kakvi su Pejovići bili kao stanodavci:

- Jeste, živele smo u njegovom stanu tri godine. Bio je fenomenalan stanodavac, slabo smo ga i viđali, više smo viđali njegovu suprugu koja se bavila tim stvarima. Ona je žena zmaj. Ja sam u to vreme imala udes, nisam radila šest meseci i oni su me oslobodili svih troškova jer su znali da ne radim i moram da se zahvalim i javno - ispričala je Vanja.

1/12 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u prepunom Spensu u Novom Sadu Foto: Zoran Ilić

Lekcija za ceo život

Teška nesreća ostavila je dubok trag na pevačicu, ali joj je, kako sama ističe, pomogla da shvati prave životne vrednosti. Ljudskost i solidarnost koje su Aco i Biljana pokazali u trenucima njene najveće borbe ostali su joj urezani kao dokaz da na estradi postoje iskrena podrška i veliko srce.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija