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Jedna od najautentičnijih umetnica naše scene, Nikolija, 27. novembra zakazala je svoj prvi veliki solistički koncert u Sava Centru.

Interesovanje za ovaj muzički događaj obara sve rekorde. Ulaznice u većini kategorija su skoro rasprodate, dok se preostali kontingenti tope iz minuta u minut. Oni koji budu čekali "poslednji momenat" sasvim sigurno ostaju kratkih rukava, jer je Plava dvorana na korak od toga da bude ispunjena do poslednjeg mesta.

Nikolija
Foto: Skymusic

Ono što je podiglo pravu lavinu i dovelo atmosferu do usijanja jeste trend koji je Nikolija pokrenula na svojim društvenim mrežama. Pevačica iz dana u dan na TikToku otkriva komadiće repertoara - pesmu po pesmu, snimak po snimak! Svaki njen video izaziva reku komentara i nagađanja: fanovi prave sopstvene spiskove, predviđaju goste i sa nestrpljenjem čekaju sledeću objavu.

Nikolija
Foto: Skymusic

Iako su neki od omiljenih hitova već potvrđeni, ključno pitanje i dalje visi u vazduhu: šta to Nikolija drži u tajnosti za sam koncert?

Jedno je sigurno - Nikolija i SKYMUSIC spremaju produkcijski i vizuelno do do detalja osmišljen nastup. Publiku očekuje spoj prepoznatljivog modernog zvuka, upečatljivih stajlinga i scenografije koja donosi zaokruženu priču od prve do poslednje sekunde.

Nikolija
Foto: Skymusic

Ulaznice za Nikolijin koncert u Sava Centru dostupne su putem sajta eFinity.rs , eFinity aplikacije i na svim eFinity i Mojkiosk prodajnim mestima


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