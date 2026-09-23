Jedna od najautentičnijih umetnica naše scene, Nikolija, 27. novembra zakazala je svoj prvi veliki solistički koncert u Sava Centru.

Interesovanje za ovaj muzički događaj obara sve rekorde. Ulaznice u većini kategorija su skoro rasprodate, dok se preostali kontingenti tope iz minuta u minut. Oni koji budu čekali "poslednji momenat" sasvim sigurno ostaju kratkih rukava, jer je Plava dvorana na korak od toga da bude ispunjena do poslednjeg mesta.