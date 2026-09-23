NIKOLIJA SPREMA NOĆ ZA PAMĆENJE: Sava Centar skoro popunjen, a pevačica OVIM potezom podigla prašinu na mrežama!
Jedna od najautentičnijih umetnica naše scene, Nikolija, 27. novembra zakazala je svoj prvi veliki solistički koncert u Sava Centru.
Interesovanje za ovaj muzički događaj obara sve rekorde. Ulaznice u većini kategorija su skoro rasprodate, dok se preostali kontingenti tope iz minuta u minut. Oni koji budu čekali "poslednji momenat" sasvim sigurno ostaju kratkih rukava, jer je Plava dvorana na korak od toga da bude ispunjena do poslednjeg mesta.
Ono što je podiglo pravu lavinu i dovelo atmosferu do usijanja jeste trend koji je Nikolija pokrenula na svojim društvenim mrežama. Pevačica iz dana u dan na TikToku otkriva komadiće repertoara - pesmu po pesmu, snimak po snimak! Svaki njen video izaziva reku komentara i nagađanja: fanovi prave sopstvene spiskove, predviđaju goste i sa nestrpljenjem čekaju sledeću objavu.
Iako su neki od omiljenih hitova već potvrđeni, ključno pitanje i dalje visi u vazduhu: šta to Nikolija drži u tajnosti za sam koncert?
Jedno je sigurno - Nikolija i SKYMUSIC spremaju produkcijski i vizuelno do do detalja osmišljen nastup. Publiku očekuje spoj prepoznatljivog modernog zvuka, upečatljivih stajlinga i scenografije koja donosi zaokruženu priču od prve do poslednje sekunde.
Ulaznice za Nikolijin koncert u Sava Centru dostupne su putem sajta eFinity.rs , eFinity aplikacije i na svim eFinity i Mojkiosk prodajnim mestima
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