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Marija Šerifović, retko govori o emotivnom životu, pa je njena nova objava na društvenoj mreži Instagram, iznenadila sve njene pratioce. Pevačica je progovorila o ljubavi, pa se zapitala kako zapravo znamo da smo pronašli osobu koja nam je suđena, ali i da li je samo prepoznavanje dovoljno da bi ljubav trajala.

- Kako znamo da smo sreli svoju srodnu dušu? Možda po tome što je ne prepoznajemo očima, već nekim delom sebe koji je oduvek na nju čekao. Ali ako nam je baš ta duša data za ovaj život, da li je dovoljno samo da smo je prepoznali?

Ili je ljubav upravo u tome, da je svakog dana iznova biramo, čuvamo i negujemo... Da ne dozvolim da nam ono što je nekada bilo čudo, vremenom postane nešto što se podrazumeva. Možda srodne duše nisu one koje se same pronađu, već one koje umeju da ostanu? - piše u objavi.

Njene reči izazvale su brojne reakcije pratilaca, posebno jer Marija svoj emotivni život već godinama čuva daleko od očiju javnosti.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović na svom petom koncertu Foto: Nemanja Nikolić

Samohrane majke - bogom dane osobe!

Marija se jednom prilikom dotakla i kako je to biti samohrana majka.

- Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.

Šerifovićka je istakla da ne bi volela da njen naslednik nastavi da se bavi pevanjem, ali bi želela da zna nešto o muzici.

- Ja mislim da to iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, ta ljubav se razdvija, kako je on sve veći, tako se ta ljubav umnožava... Tek onda shvatamo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete.