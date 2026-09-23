Jedan od najpopularnijih domaćih pop- folk pevača Željko Šašić, održaće veliki solistički koncert 14. oktobra u mts Dvorani pod nazivom „Mali je ovo grad“. Karte za spektakl kojim će obeležiti preko 30 godina trajanja na muzičkoj sceni i ujedno prvi put nastupiti u mts Dvorani su u prodaji na mtsdvorana.rs i blagajni mts Dvorane.

Šašić uoči velikog nastupa poručuje: „Velika mi je čast što ću u mts Dvorani zajedno sa publikom proslaviti sve pesme koje su obeležile moju karijeru. Spremamo veče puno emocija, energije i hitova i siguran sam da nas očekuje odlična žurka koju ćemo svi dugo pamtiti“.

Šašić koji je naširoko poznat kako u Srbiji, tako i u regionu, popularnost je stekao tokom 90-ih pesmama „Gori more“, „A tebe nema“, „Ti lutko moja“, „Metak“, „Ona je priča života moga“...U dosadašnjoj karijeri snimio je sedam albuma i objavio veliki broj singlova.

Poznat je i po nekoliko čuvenih dueta, među kojima su: sa Svetlanom Cecom Ražnatović ; „Ko na grani jabuka“, sa Draganom Mirković „Oči pune tuge“; sa Romanom Panić „ „Priđi, priđi“.

Nakon albuma „007“ koji je izašao 2003. godine napravio je diskografsku pauzu, a tri godine nakon toga, objavio je singl „Bravo za nas“ koji ga je u velikom stilu vratio na muzičku scenu.