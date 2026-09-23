"MISLILA SAM DA ĆE ME DISKVALIFIKOVATI" Jovana Pajić posle dve decenije otkrila istinu iz finala Zvezda Granda: Znala sam da su oni...
- Jovana Pajić se prisetila finala 'Zvezda Granda', gde je stigla do završnice i osvojila veliku podršku publike.
- Njeno društvo iz osnovne škole donelo je baklje na nastup, pa je pomislila da bi zbog toga mogla da bude diskvalifikovana.
- Strahovala je od reakcije Saše Popovića i organizatora, ali je sve prošlo bez posledica.
Jovana Pajić započela je svoju muzičku karijeru u drugoj sezoni takmičenja „Zvezde Granda“, gde je stigla do samog finala.
Iako se ovog perioda seća sa osmehom, nedavno je otkrila nepoznate i stresne detalje sa finalne večeri zbog kojih je strahovala da će biti izbačena iz takmičenja.
Dramatična podrška
Jovana je u velikom finalu, u kom je pobedu na kraju odnela njena koleginica Milica Todorović, doživela potpuno neočekivanu situaciju.
Ovako je nekad izgledala Jovana Pajić:
Naime, njeno društvo iz osnovne škole sa Karaburme došlo je da joj pruži podršku na prilično neobičan i dramatičan način – doneli su baklje na nastup, što je pevačicu ozbiljno zabrinulo.
- Sećam se izlazimo na tu binu, a moje društvo iz osnovne škole sa Karaburme donelo baklje. Pomislila sam sad će Popović u top da me stavi. Zamislite koncert, oni došli sa bakljama, vidim žute majice, znala sam da su oni - prisetila se Jovana jednom prilikom za "Grand".
Strah od diskvalifikacije
Umesto da se potpuno opusti na sceni finalne večeri, pevačica je strahovala od reakcije Saše Popovića i organizatora. Srećom, njen strah je bio neopravdan i cela situacija se završila bez ikakvih posledica po nju.
- U tom momentu sam pomislila kakvo crno takmičenje, diskvalifikovaće me sada. Međutim, preživela sam, nisu pravili nikakve probleme - ispričala je pevačica.