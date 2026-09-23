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Ivana Šašić, privukla je veliku pažnju javnosti iskrenom ispovešću u kojoj je otvorila dušu o krahu svog braka i nesvakidašnjim potezima koje je povukla u privatnom životu. Ona je odlučila da na vreme napiše testament i obezbedi svoja dva sina.

Njen bivši suprug Bojan Simić bio joj je neveran sa gospođom koja je od njega starija čak 14 godina, što je ujedno označilo i kraj njihovog braka. Uprkos izdaji, pevačica je iznenadila sve izjavom da je bivšem partneru zapravo zahvalna na prevari.

Kako je sama istakla, to je bio jedini način da prekine taj odnos: "Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših".

Ivana je dodala da ni nakon prekida nije imala mira jer ju je bivši muž konstantno pozivao telefonom po ceo dan. Poručila je da prezire laž i da u budućnosti od muškarca traži samo da bude normalan i čovek. Osvrnula se i na žene koje ostaju u toksičnim brakovima radi sopstvenih interesa, naglasivši da deca nikada ne smeju biti izgovor za ostanak u lošoj zajednici.

1/5 Vidi galeriju Pevačica u klinču sa koleginicom Foto: Nemanja Nikolić, Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia

Posebnu pažnju i šok izazvala je njena priča o testamentu koji je napisala još u ranim četrdesetim godinama, pre čitave decenije. Pevačica je objasnila da je taj dokument sastavila prvenstveno iz majčinskog straha, kako bi osigurala decu zbog prirode svog posla, čestih nastupa i noćnih putovanja.

Svu svoju imovinu prepisala je dečijim naslednicima na ravne časti. Njeni naslednici do nedavno nisu ni znali da taj dokument postoji, a pevačica je otkrila da je upravo saznanje o testamentu bilo jedan od razloga reakcije njenog bivšeg supruga.

"Sve nasleđuju moja deca"

Najveći šok usledio je kada je pevačica otkrila da je svoju poslednju volju stavila na papir još pre jedne decenije. Pominjući bivšeg partnera sa zadrškom, izjavila je:

"Pogotovu kada je čuo da imam testament napisan, i to je bio jedna od razloga."

Svu svoju imovinu pevačica je prepisala deci, vođena majčinskim strahom zbog prirode svog posla:

- Sve što imam nasleđuju moja deca. Već sam napisala testament, zato što sam stalno na putu, stalno sam negde, vozim, idem, radim, noću putujem... Ne znam, može nešto da mi se desi, a oni maloletni. Da zaštitim njihove interese, da njima ostane to što sam ja stekla. Da niko nema prava da uzima njihovo, nego da zaštitim njih