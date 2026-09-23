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Sin pevačice Stoje Novaković, ušao je u Elitu 10, što je iznenadilo javnost. Milan Popov je dete poznatog roditelja, koji nije koristio maminu popularnost, pa je živeo život daleko od reflektora i bavio se najobičnijim poslovima.

Ipak, Milan je odlučio da krene u javni svet, pa je sada njegov život 24 časa pod lupom javnosti. Milan je u rijalitiju našao i partnerku Radojku Jovanović Rada, a sada su isplivale neke informacije o njenoj prošlosti.

Ko je Radojka Jovanović?

Radojka Jovanović Rada je devojka koja dolazi iz Loznice, a rođena je 6. februara 2004. godine. Između nje i Stojinog sina postoji razlika od 16 godina, budući da je Milan u rijalitiju nedavno proslavio svoj 38. rođendan.

Iako je po struci finansijski tehničar i ekonomista, Radojka se nikada nije libila teškog rada i otkrila je da se oprobala u najrazličitijim poslovima. Pored toga što je radila kao konobarica i u restoranu brze hrane, upravljala je i teškim građevinskim mašinama — vozila je bager.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Burna prošlost i finansijska prevara

Pre ulaska u rijaliti, Radojka je otvoreno govorila o teškom periodu i prošlosti sa bivšim partnerom. Kako je navela, bivši dečko ju je emotivno i finansijski iskoristio, uzeo joj veliku sumu novca i otišao.

Radojka je objasnila da mu je nesebično pomagala i plaćala račune jer je imao zdravstvenih problema sa šećerom i nije mogao da radi, ali je on to zloupotrebio. Zbog toga je u "Elitu" ušla sa željom da se zabavi, ali i da pošalje poruku drugim devojkama da ne dozvole da ih muškarci iskorišćavaju.

- Iskoristio me novčao. Videćemo. Davala sam mu pare jer je bio bolestan. Bilo mi ga je žao, živeli smo zajedno i ja sam mu davala novac. Bio je bolestan, imao je šećer. Nije mogao da radi - rekla je pa dodala:

- Ima i prevare i svega, ali to ćemo i unutra. Nije me prevario fizički, već kroz neku drugu sveru. Nek uđe, ja jedva čekam.

Stoja poslala pismo sinu u rijaliti

Emocije između Rade i Milana rodile su se spontano, a Radojka mu pruža veliku podršku i dok se on paralelno takmiči u muzičkom šouu "Pinkove zvezde".

Milana je tokom boravka u rijalitiju obradovalo i pismo majke Stoje za 38. rođendan. Pevačica mu je u emotivnoj čestitki poručila: "Milane, srećan rođendan i da si živ i zdrav, da ti se sve želje ostvare. Voli te puno tvoja mama". Podršku mu je uputio i Stojin suprug Igor, koji mu je poručio da bude ispravan, pošten i da se čuva".