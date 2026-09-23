Ko je Laura Prgomet?

- Ne znam koliko ih je bacila, ali sam video jednu kada je izletela napolje. Slučajno sam tada naišao. Bilo je oko 20.30. Sećam se da sam video i jednog mladića iz Grada, sedeo je napolju sa devojkom. Izgledala je nekako histerično, a on joj je prišao i pitao može li da joj pomogne. Međutim, ona je počela još glasnije da viče, agresivno ga je vređala i zapravo ga je gađala čašom! Jedan gost joj se takođe obratio s namerom da pomogne i pitao je šta se dešava, a ona mu je podrugljivo odgovorila: 'Šta je, debeli?'. Tada je neko pozvao policiju, koja je ubrzo stigla, ali je i na njih vikala. Govorila je: 'Sad ću ja vama da zovem nadređene, sad ćete videti!' Imao sam utisak da je policija čekala da vidi koga će zaista pozvati, ali tokom te kratke pauze nije nikoga pozvala i nastavila je da viče, naročito kada su joj rekli da će morati da je privedu - ispričao je očevidac između ostalog.