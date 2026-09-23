MILJANA KULIĆ SMUVALA CIMERKU: Isplivale scene dok se ljube, prepustila se strastima sa najzgodnijom (VIDEO)
- Miljana Kulić i Laura Prgomet poljubile su se tokom sinoćnje žurke u rijalitiju, pred šokiranim učesnicima.
- Scena se dogodila u kazinu uz muziku i piće, a ostaje da se vidi da li će njihov odnos dalje da se razvija.
Miljana Kulić i Laura Prgomet, sinoć su se tokom žurke ljubile u usta. Rijaltii učesnice su se u jednom trenutku našle jedna do druge, a onda su se prepustile strastima.
One su se ljubile kao da su same u prostoriji, a ostali učesnici su bili šokirani prizorom.
Sve se dogodilo tokom žurke, dok su učesnici uživali uz muziku i piće, a atmosfera u kazinu bila je veoma opuštena. Da li će nakon poljubca, Miljana i Laura produbiti svoj odnos ostaje nam da vidimo.
Ko je Laura Prgomet?
Laura Prgomet privukla je pažnju javnosti i pre ulaska u rijaliti, a početkom jula našla se u centru pažnje zbog incidenta u Dubrovniku, nakon kog je bila uhapšena.
Po izlasku iz pritvora izvinila se policijskim službenicima zbog svog ponašanja i neprimerenih postupaka.
O incidentu je tada govorio i gost kafića u Dvorima Lapada, koji se zatekao na mestu događaja. Prema njegovim rečima, Laura je već bacala staklene čaše iz kafića na terasu kada je on naišao.
- Ne znam koliko ih je bacila, ali sam video jednu kada je izletela napolje. Slučajno sam tada naišao. Bilo je oko 20.30. Sećam se da sam video i jednog mladića iz Grada, sedeo je napolju sa devojkom. Izgledala je nekako histerično, a on joj je prišao i pitao može li da joj pomogne. Međutim, ona je počela još glasnije da viče, agresivno ga je vređala i zapravo ga je gađala čašom! Jedan gost joj se takođe obratio s namerom da pomogne i pitao je šta se dešava, a ona mu je podrugljivo odgovorila: 'Šta je, debeli?'. Tada je neko pozvao policiju, koja je ubrzo stigla, ali je i na njih vikala. Govorila je: 'Sad ću ja vama da zovem nadređene, sad ćete videti!' Imao sam utisak da je policija čekala da vidi koga će zaista pozvati, ali tokom te kratke pauze nije nikoga pozvala i nastavila je da viče, naročito kada su joj rekli da će morati da je privedu - ispričao je očevidac između ostalog.
Kurir.rs