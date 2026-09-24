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Pre više od dve decenije Marin Tironi bio je jedno od najprepoznatljivijih novih televizijskih lica u Hrvatskoj, nakon što je 2003. godine pobedio u rijaliti-formatu „Story Supernova“, koji je tada tražio novo lice za male ekrane.

Publiku je osvojio opuštenošću i neposrednošću, a nakon završetka šoua kratko je radio kao voditelj. Vodio je emisiju „Red Carpet“, potom prešao na HRT, gde je bio angažovan u kvizu „Upitnik“, a kasnije je radio i na CMC televiziji.

Foto: Pritnscreen

Ipak, Tironi se nije dugo zadržao u televizijskom svetu. U jednom trenutku potpuno je promenio pravac karijere i posvetio se fotografiji, zbog čega su se mnogi koji nisu pratili njegov život iznenadili kada su ga godinama kasnije ponovo videli u javnosti.

Sada se njegovo ime ponovo našlo u centru pažnje, ali ovoga puta zbog sudskog postupka.

Saobraćajni prekršaj

Prema javno dostupnom sudskom pozivu, Tironi je pozvan da 13. oktobra 2026. godine pristupi sudu u Zagrebu u svojstvu okrivljenog u prekršajnom postupku.

Foto: Printscreen/imperijal.net

Postupak se vodi zbog prekršaja iz hrvatskog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno odredbe koja se odnosi na upravljanje vozilom pod uticajem alkohola, droga ili lekova.

U samom pozivu nije navedena konačna sudska odluka niti se iz njega može zaključiti ishod postupka.

Protiv Tironija se vodi hitan prekršajni postupak, a poziv za ročište objavljen je preko sudske oglasne table.

U dokumentu se navodi da je dužan dapristupi saslušanju ili sudu dostavi pisanu odbranu. Takođe je upozoren da, ukoliko se ne odazove pozivu bez opravdanja ili bude izbegavao prijem sudskih pisama, sud može da izda nalog za njegovo dovođenje.