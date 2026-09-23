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Jelena Karleuša se na poslednjem snimanju "Pinkovih zvezdi" pojavila se u izazovnom i seksi izdanju koje je istaklo sve njene atribute.

Na sebi je imala kratak crni top, kožnu jaknu i gaćice sa oznakom "18+" koje su sve ostavili bez teksta.

Ona je u takvom zavodljivom izdanju pozirala na sceni "Pinkovih zvezdi" zajedno sa Zoricom Brunclik. Za razliku od Jelene, Zorica je bila u belom elegantnom komletu koji je bio prava suprotnost od Jeleninog izgleda.

1/7 Vidi galeriju JK i Zorica Brunclik Foto: Printscreen/TikTok

Najupečatljiviji trenutak usledio je kada je Karleuša stala iza Zorice, uhvatila je oko struka i zavodljivo počela da pleše. Brunclikova ovakav ples nije očekivala, ali se na kraju opustila i zaplesala sa koleginicom iz žirija.

Podsetimo, u prvoj epizodi nove sezone muzičkog takmičenja, dok je Zorica komentarisala jednog od kandidata, Jelena je protrčala ispred nje i otišla do Desingerice, što je Zoricu veoma iznerviralo.

- Jelena, stvarno si nekulturna i bezobrazna, taj bezobrazluk je dobila od njega, sačekaj da završim - rekla je Zorica.

- Samo sam protrčala. Zorice ja nemam 11 godina, da me posavetuješ, kao da sam maloletni retard. Izvini, prorčala sam sekund, imam 48 godina Zorice ja sam odrasla žena - odgovorila joj je Jelena.

- Onda se tako i ponašaj. Ja imam 70 pa ću biti parlamentarna i sačekaću da završiš - rekla je Brunclikova.

Foto: Printscreen/TikTok

Jelena se zatim sagla na kolena i puzala ispred Zorice, kako bi došla do svog mesta na stolici.

- Puzi, moli, šećer pada, odi, odi - vikao je Desingerica.

Kurir.rs

JK: