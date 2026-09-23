PRVI SUSRET KARLEUŠE I BRUNCLIKOVE POSLE TEŠKE SVAĐE U PZ: U emisiji pale teške reči, a sad je uhvatila s leđa i... Pogledajte snimak koji je šokirao javnost
Jelena Karleuša se na poslednjem snimanju "Pinkovih zvezdi" pojavila se u izazovnom i seksi izdanju koje je istaklo sve njene atribute.
Na sebi je imala kratak crni top, kožnu jaknu i gaćice sa oznakom "18+" koje su sve ostavili bez teksta.
Ona je u takvom zavodljivom izdanju pozirala na sceni "Pinkovih zvezdi" zajedno sa Zoricom Brunclik. Za razliku od Jelene, Zorica je bila u belom elegantnom komletu koji je bio prava suprotnost od Jeleninog izgleda.
Najupečatljiviji trenutak usledio je kada je Karleuša stala iza Zorice, uhvatila je oko struka i zavodljivo počela da pleše. Brunclikova ovakav ples nije očekivala, ali se na kraju opustila i zaplesala sa koleginicom iz žirija.
Podsetimo, u prvoj epizodi nove sezone muzičkog takmičenja, dok je Zorica komentarisala jednog od kandidata, Jelena je protrčala ispred nje i otišla do Desingerice, što je Zoricu veoma iznerviralo.
- Jelena, stvarno si nekulturna i bezobrazna, taj bezobrazluk je dobila od njega, sačekaj da završim - rekla je Zorica.
- Samo sam protrčala. Zorice ja nemam 11 godina, da me posavetuješ, kao da sam maloletni retard. Izvini, prorčala sam sekund, imam 48 godina Zorice ja sam odrasla žena - odgovorila joj je Jelena.
- Onda se tako i ponašaj. Ja imam 70 pa ću biti parlamentarna i sačekaću da završiš - rekla je Brunclikova.
Jelena se zatim sagla na kolena i puzala ispred Zorice, kako bi došla do svog mesta na stolici.
- Puzi, moli, šećer pada, odi, odi - vikao je Desingerica.
Kurir.rs
JK: