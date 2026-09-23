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Ana Bekuta, nakon 12 godina provedenih u "Zvezdama Granda", kao član žirija, odlučila je da je vreme za odmor pa je pred snimanje nove sezone obavestila javnost da se ona neće naći u novoj sezoni. 

Pevačica se nakon odluke, pojavila na kocnertu Dragana Kojića Kebe, gde je otkrila da je odluka donešena iz razloga što joj je potreban mir, odmor i vreme sa samom sobom. 

- Ja hoću da se odmorim. Šalim se, uvek neka promena je čudna. Moram prvo da izađem iz grupe...još sam tu. Kad krenu snimanja izaći ću...malo sam se umorila i previše mog vremena slobodnog vremena mi je oduzimalo snimanje. Sad mi treba da osmislim album, turneju...da osmislim sve -rekla je ona.

Peva;ica spremna za spektakl Foto: Kurir, Infinity Production, Marko Karović

Ana je otkrila da li je odluka bila teška te kako je odlučila da preseče.

- Jedno jutro sam ustala i rekla sam pauza, tajm aut. Malo sam se zasitila ako to mogu da kažem. Možda je dobar ovaj brejk da se uželimo jedni drugih, iako su mi iz granda rekli da dođem kad god želim. jedva su se odvojili od mene a i ja od njih...bila je to značajna odluka da malo se saberem i odem dalje na drugi način

Grandov studio, zamenila šumom 

Otkrila je i kako će provoditi vreme koje će imati na pretek, što je sada i ispunila:

- Za sebe. najviše mislim da ću krenuti konačno da mislim na sebe, da čitam knjige, gledam lepe serije, ne spavam do 5 ujutru i d a putujem, poželela sam se tih normalnih stvari.

Ana se danas oglasila na društvenoj mreži Instagram i otkrila gde se nalazi. Ona je onako kako je i rekla našla vreme za mir i odmor pa je otputovala u prirodu. Prvo je podelila nestvarne pejzaže prirode, a onda je uslikala i kamin u kom je gorela vatra.

Ana je definitivno ispunila ono što je i rekla da je glavni razlog njenog odlaska iz muzičkog takmičenja.

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Foto: Printscrean

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Foto: Printscrean

Kurir.rs

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