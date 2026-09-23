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Vest o smrti pevača Goran Maksimović duboko je potresla estradu.

On je izgubio život u 26. godini u saobraćajnoj nesreći.

Sahrana pevača Gorana Maksimovića (26), koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći nakon što se vraćao sa prijateljima i suprugom sa Šabačkog vašara, biće u četvrtak u 12 sati u selu Gorice.

- Neka ti duša počiva u miru, a sećanje na tebe živi večno - piše u objavi koju je podelila pevačica Milica Kostadinović koja se emotivnim rečima oprostila od kolege Gorana Maksimovića.

Dalje, u objavi navedeno je kada će pevač biti ispraćen na večni počinak.

Foto: Printscreen/mmaksimović

- Sa velikim tugom i bolom, obaveštavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da će se sahrana našeg dragog održati u četvrtak u 12 sati u porodičnom selu Gorice. Porodica će ispratiti svog voljenog na večni počinak - piše u objavi, prenosi Telegraf.rs.

Podsetimo, mladi pevač Goran Maksimović (26) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Slatina kod Šapca. Prema prvim informacijama, u automobilu su se u trenutku nesreće nalazile još tri osobe, među kojima i njegova supruga.

Vest o njegovoj iznenadnoj smrti duboko je potresla njegovu porodicu, prijatelje i kolege.