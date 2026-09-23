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Sin Stoje Novaković, Milan Popov, pre učešća u rijalitiju, vodio je sasvim normalan život van kamera i javnosti. Kako je Kurir prvi pisao 2017. godine, Milan je nekoliko godina radio u psihijatriskoj ustanovi "Laza Lazarević".

Završio medicinsku školu

Po povratku iz Australije, gde je živeo desetak godina, Milan je u Srbiji završio srednju medicinsku školu, a potom se i zaposlio u struci. Prema rečima našeg izvora, on nikad nije hteo da prihvati finansijsku pomoć od majke, već je želeo da se sam bori kroz život.

-Milan je godinama živeo u Australiji kod Stojine prijateljice, dok je ona ovde gradila karijeru. Kad je stekla ime i popularnost, dovela je Milana u Srbiju da živi s njom. Pošto je završio srednju školu, ubrzo se oženio i dobio dvoje dece, pa je morao da se zaposli. Stoja mu je tada nudila pomoć, htela je da mu pokrene neki privatni biznis, da ima od čega da izdržava porodicu, ali on to nije želeo. Zaposlio se kao medicinski tehničar u „Lazi Lazareviću“ i tamo još uvek radi. Milan čak ni sada ne želi da mu Stoja finansijski pomaže, prihvatio je samo stan koji mu je kupila pre nekoliko godina. Želja mu je da i dalje radi u bolnici ili da ode negde u inostranstvo gde bi za više novca mogao da radi u svojoj struci - rekao je tada naš sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Stoja nije htela da priča o sinu za novine, kao što to ni sada ne radi, ali je pre nekoliko godina u jednom intervjuu rekla da je vrlo ponosna na njega.

-Milan je jako vredan i borben. Završio je medicinsku školu i zaposlio se bolnici. Ponosna sam na to u kakvog je čoveka izrastao, iako ja nisam uvek bila pored njega, sticajem okolnosti - rekla je pevačica u emisiji „Iz profila“

Teška priča

Podsetimo, Stoja je svojevremeno u bolnoj ispovesti progovorila o tragediji koja joj je obeležila život, kada joj je suprug umro u trenutku kada je ona imala svega 19 godina.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kog sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17, i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - rekla je tada pevačica i otkrila da ju je porodica supruga izbacila na ulicu nakon njegove sahrane.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz