Slušaj vest

Rada Manojlović imala je teško detinjstvo, ali to je danas iza nje i njene porodice. Pevačica je kao mlada ostala bez majke, pa je njoj i njenoj sestri Mariji, otac bio velika podrška i borio se za nju.

Međutim, i ako je Rada u međuvremenu napravila veliku karijeru i ima dovoljno novca i za sebe i za porodicu, nedavno je kupila i stan u Beogradu od 250.000 evra, njen otac ne želi njen novac i i dalje radi na pijaci i prodaje. On ima 75 godina, a Manojlovićeva je nedavno otkrila da i ako ona i sestra njemu govore da ne treba više da se muči, on ih ne sluša i za svoj život i dalje sam zarađuje.

"Prodaje svašta"

Ističe i da njen otac odlazi na pijacu prvenstveno zbog druženja sa ljudima jer je navikao na stalan rad. Kada god pokuša da mu da novac, otac joj poruči da pare sačuva i ulaže u nešto.

- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvek mnogo radim - rekla je pevačica za Blic.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kupila stan u Beogradu od 250.000 evra

Rada Manojlović posle više godina podstanarskog života kupila je stan na Voždovcu, a njene komšije otkrile su kada najčešće sreću pevačicu.

Naime, Rada je nedavno potvrdila da se konačno skućila. Pevačica je pazarila stan u novoj zgradi na Voždovcu čija je izgradnja završena pre pet godina.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

Pevačica je ranije više puta isticala kako je krajnje vreme da pazari svoju nekretninu, a nedavno je progovorila o tome da li je konačno kupila svoj stan.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada za "Grand"