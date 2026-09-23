SLAĐANA MANDIĆ I PEĐA JOVANOVIĆ ZAJEDNO PRED KAMERAMA! Dvojac ima velikog razloga za slavlje, bili su potpuno iskreni (VIDEO)
- Peđa Jovanović kaže da mu je supruga Ana najveća podrška, i privatno i u karijeri.
- Pevač priznaje da voli da kaže šta mu se sviđa u njenom poslu, a našalio se da bi za muške modele morao u teretanu.
Pevačica Slađana Mandić i pevač Peđa Jovanović predstavili su danas novi duez "Muzej nevinosti", a onda su stali pred kamere i otvoreno govorili na različite teme.
Peđa Jovanović ne krije koliko mu znači podrška supruge Ane, za koju ističe da je uz njega kako privatno, tako i kada je reč o njegovoj karijeri.
Pevač je otkrio da mu je upravo Ana najveća podrška, a osvrnuo se i na njen posao i liniju kupaćih kostima koju kreira.
Na pitanje da li se supruzi meša u posao i učestvuje u odabiru modela, Peđa je kroz osmeh priznao da voli da iznese voje mišljenje.
– Volim da kažem kada mi se nešto sviđa – rekao je Peđa.
A ukoliko Ana odluči da svoju ponudu jednog dana proširi i na muške modele, pevač već ima plan. Na pitanje da li bi upravo on mogao da bude model za njene kupaće kostime, našalio se da bi u tom slučaju morao ozbiljno da se pripremi.
– Ako bude kreirala i za muškarce, moraću da krenem u teretanu da bih mogao da joj budem model – poručio je Peđa uz osmeh.
Inače, Slađana se pojavila u pripijenoj, crnoj suknji i topu sa aplikacijama, dok je u ruci držala skupocenu torbu vrednu oko 3.000 evra, a šta je sve rekla pogledajte u snimku u okviru teksta.
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