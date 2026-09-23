Slušaj vest

Pevačica Slađana Mandić i pevač Peđa Jovanović predstavili su danas novi duez "Muzej nevinosti", a onda su stali pred kamere i otvoreno govorili na različite teme.

Peđa Jovanović ne krije koliko mu znači podrška supruge Ane, za koju ističe da je uz njega kako privatno, tako i kada je reč o njegovoj karijeri.

Pevač je otkrio da mu je upravo Ana najveća podrška, a osvrnuo se i na njen posao i liniju kupaćih kostima koju kreira.

Na pitanje da li se supruzi meša u posao i učestvuje u odabiru modela, Peđa je kroz osmeh priznao da voli da iznese voje mišljenje.

– Volim da kažem kada mi se nešto sviđa – rekao je Peđa.

04:29 Pedja Jovanovic intervju Izvor: Kurir

A ukoliko Ana odluči da svoju ponudu jednog dana proširi i na muške modele, pevač već ima plan. Na pitanje da li bi upravo on mogao da bude model za njene kupaće kostime, našalio se da bi u tom slučaju morao ozbiljno da se pripremi.

– Ako bude kreirala i za muškarce, moraću da krenem u teretanu da bih mogao da joj budem model – poručio je Peđa uz osmeh.

00:41 Pedja Jovanović i Sladjana Mandic predstavili novi duet “Muzej nevinosti” Izvor: Kurir

Inače, Slađana se pojavila u pripijenoj, crnoj suknji i topu sa aplikacijama, dok je u ruci držala skupocenu torbu vrednu oko 3.000 evra, a šta je sve rekla pogledajte u snimku u okviru teksta.

Pogledajte dodatni snimak: