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Od pevača Gorana Maksimovića od juče kada je smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći, opraštaju se mnogi, a sada se oglasila sestra.

Ona je objavila Goranovu sliku i potresnim rečima se oprostila:

- Kad me budu pitali da li imam svog heroja, reći ću im da imam, da je gore i da me posmatra. Kako sve boli kada te nema, lepo moje, kako dalje bez tebe, mili moj. Sve miriše na tebe - napisala je ona.

Slomljena, ističe da joj je teško da prihvati da ga više nikada neće videti.

- Ovo je dan koji nisam mogla ni da zamislim, a kamoli da prihvatim. Tada sam izgubila svog brata. Jedan deo mene kao da je danas otišao zajedno sa tobom. Ne postoje reči kojima mogu da opišem bol koji osećam, niti postoji reč koja može da objasni kako da nastavim dalje kada znam da tebe više nema. Još uvek mi je teško da poverujem. Kao da očekujem da ćeš se pojaviti, da ću čuti tvoj glas, videti te i shvatiti da je sve ovo samo ružan san. Ali stvarnost je surova i boli više nego što sam ikada mogla da zamislim - napisala je Goranova sestra.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen

Posebno je istakla žal zbog svega što je ostalo neizgovoreno i trenutaka koje neće proživeti zajedno.

- Brate moj, zašto baš ti? Zašto sada? Zašto nam je život uzeo tebe? Toliko je toga ostalo neizgovoreno. Toliko toga što sam želela da ti kažem, toliko trenutaka koje sam mislila da ćemo tek doživeti. Niko nije mogao da zna da će naš poslednji susret, poslednji razgovor ili poslednji pogled biti zaista poslednji. Da sam samo znala da je poslednji put, zagrlila bih te jače. Duže bih te držala. Rekla bih ti koliko te volim i koliko mi značiš. Ne bih te pustila tako lako - navela je ona.

Od brata su joj, kako je napisala, ostale uspomene, fotografije i njegov glas u sećanju.

- Danas mi je ostala samo praznina. Praznina tamo gde si do juče bio ti. Ostale su mi naše uspomene, tvoje slike, tvoj glas u sećanju i sve ono što nikada više neću moći da proživim sa tobom.

Na kraju poruke obećala je da ga neće zaboraviti i da će ga zauvek nositi u svom srcu.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

- Ne znam kako će izgledati dani bez tebe. Ne znam kako ću se naviknuti da te nema. Znam samo da ne želim da ikada prođe dan u kojem ću zaboraviti koliko si mi značio. Bio si i ostaćeš moj brat. Tvoje mesto niko nikada neće moći da zameni. Voleću te i kada prođu dani, meseci i godine. Voleću te i onda kada ovaj bol jednog dana postane tiša uspomena. A danas, dok je sve još sveže i dok mi srce ne prihvata da te više nema, mogu samo da kažem: počivaj u miru, brate moj. Neka te čuvaju anđeli tamo gde si sada. A ja ću te čuvati ovde u svom srcu, u svojim mislima i u svemu što imam na tebe. Hvala ti što si bio moj brat. Hvala ti za sve. Neću ti reći zbogom, jer ne želim da verujem da je ovo kraj. Reći ću samo: vidimo se jednog dana, brate moj. Do tada, čuvaću te u srcu - zaključila je.

kurir

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