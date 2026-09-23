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Jedan od najtraženijih autora na ovim prostorima, Bane Opačić, udružio je snage sa CHEGI BENDOM, a rezultat njihovog zajedničkog rada je pesma simboličnog naziva „Doli“, koja je danas premijerno predstavljena na YouTube-u i svim streaming platformama.

Iza numere stoji autorski pečat Baneta Opačića, koji potpisuje muziku i tekst, dok su za aranžman bili zaduženi momci iz produkcije CHEGI MUSIC-a.

1/4 Vidi galeriju Bane Opačić i CHEGI BEND Foto: Dušan Petrović

Članovi CHEGI BENDA ne kriju zadovoljstvo zbog saradnje sa autorom koji je tokom karijere iznedrio brojne hitove.

– Bane nam je prijatelj i od prvog susreta smo se odlično razumeli. Tačno je osetio ko smo, kakvu energiju nosimo i kako sve to treba da zvuči. Pesma je pisana namenski za nas i verujemo da je ovo tek početak jedne lepe i uspešne saradnje – poručili su iz benda.

Numera „Doli“ nosi snažnu emotivnu poruku. Kako objašnjavaju muzičari, „Doli“ predstavlja personifikaciju svega onoga što čoveka istovremeno privlači i lomi, osobe kojoj je gotovo nemoguće odoleti. Upravo zato ostavljaju publici da sama pronađe značenje i prepozna svoju „Doli“.

Posebnu pažnju privući će i spot za pesmu, koji potpisuje reditelj Igor Zečević sa svojim timom. Reč je o nastavku uspešne saradnje između benda i poznatog autora video-produkcije, a članovi sastava ističu da su prezadovoljni finalnim rezultatom.

– Ovo je pesma koja se ne peva samo glasom, već i onim što ostane neizgovoreno. Bane je pogodio onu najtanju žicu i upravo zato verujemo da će se mnogi pronaći u ovoj priči – poručuju iz CHEGI BENDA.