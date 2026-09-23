NOVE PROMENE NA PINKU! Željko Mitrović hitno izmenio programsku šemu, evo šta će se desiti od ponedeljka
- Pink priprema novi jutarnji format 'Ponedeljak sa Gordanom Uzelac', koji će voditi Gordana Uzelac svakog ponedeljka iz novog studija.
- U emisiji će gostovati poznate ličnosti iz politike, sporta, kulture i estrade, uz otvoren razgovor i direktna pitanja.
- Jovana Jeremić ostaje na Pinku i potvrdila je da je potpisala novi petogodišnji ugovor.
Televizija Pink priprema promene u svojoj programskoj šemi, a jedna od novina biće i novi jutarnji format koji će voditi dugogodišnja novinarka ove televizije Gordana Uzelac.
Prema odluci Željka i Milice Mitrović, emisija će nositi naziv „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ i biće emitovana svakog ponedeljka iz potpuno novog studija.
Gledaoci će imati priliku da čuju brojne poznate ličnosti iz političkog i javnog života, ali i goste iz sveta sporta, kulture i estrade.
Koncept emisije
Kako je najavljeno, emisija će biti koncipirana tako da se otvoreno razgovara o temama koje privlače pažnju javnosti.
Akcenat će biti na direktnim pitanjima, bez unapred pripremljenih odgovora i izbegavanja aktuelnih tema.
Gledaoci će biti u centru svih važnih dešavanja. Reporteri će se uživo javljati sa ključnih mesta širom Srbije i regiona, donoseći informacije, atmosferu sa terena i priče iz neposredne blizine. Uz aktuelne događaje, razgovore i analize, posebno mesto biće posvećeno ljudima i pričama koje ne smemo da zaboravimo – onima koje inspirišu, pokreću i podsećaju na vrednosti koje nas povezuju.
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