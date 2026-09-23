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Televizija Pink priprema promene u svojoj programskoj šemi, a jedna od novina biće i novi jutarnji format koji će voditi dugogodišnja novinarka ove televizije Gordana Uzelac.

Prema odluci Željka i Milice Mitrović, emisija će nositi naziv „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ i biće emitovana svakog ponedeljka iz potpuno novog studija.

Gledaoci će imati priliku da čuju brojne poznate ličnosti iz političkog i javnog života, ali i goste iz sveta sporta, kulture i estrade.

Gordana Uzelac u Njujorku Foto: Kurir.rs

Koncept emisije

Kako je najavljeno, emisija će biti koncipirana tako da se otvoreno razgovara o temama koje privlače pažnju javnosti.

Akcenat će biti na direktnim pitanjima, bez unapred pripremljenih odgovora i izbegavanja aktuelnih tema.

Gledaoci će biti u centru svih važnih dešavanja. Reporteri će se uživo javljati sa ključnih mesta širom Srbije i regiona, donoseći informacije, atmosferu sa terena i priče iz neposredne blizine. Uz aktuelne događaje, razgovore i analize, posebno mesto biće posvećeno ljudima i pričama koje ne smemo da zaboravimo – onima koje inspirišu, pokreću i podsećaju na vrednosti koje nas povezuju.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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