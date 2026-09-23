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U šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, tokom jutarnjih časova, pronađen je mrtav M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

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Foto: Kurir Ahiva

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14:48
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