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U šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, u jutarnjim časovima pronađen je mrtav M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Inače Miroslav i preminuli su bili veoma blisku, a u prilog tome svedoče zajedničke fotografije i objave na društvenim mrežama.

Pre svega nekoliko dana Miroslav i njegov brat uživali su nasmejani i srećni, a mi vam upravo taj prizor otkrivamo u nastavku teksta.

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Foto: Printscreen

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