Policija istražuje okolnosti ovog događaja
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OVO JE BRAT MIROSLAVA ILIĆA KOJI JE PRONAĐEN MRTAV U ŠAHTI! Pre samo nekoliko dana su se smejali i uživali, pa sve to podelili na mrežama (FOTO)
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U šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, u jutarnjim časovima pronađen je mrtav M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.
Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.
Inače Miroslav i preminuli su bili veoma blisku, a u prilog tome svedoče zajedničke fotografije i objave na društvenim mrežama.
Pre svega nekoliko dana Miroslav i njegov brat uživali su nasmejani i srećni, a mi vam upravo taj prizor otkrivamo u nastavku teksta.
Foto: Printscreen
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