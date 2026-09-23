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Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

Ovo je brat Miroslava Ilića koji je tragično stradao:

Foto: Printscreen

Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Foto: Kurir Televizija