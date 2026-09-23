"ON MI JE BIO NAJDRAŽI, DRUGU BRAĆU NEMAM" Prve reči Miroslava Ilića za Kurir nakon što je njegov brat pronađen mrtav u šahti
Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.
- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.
Ovo je brat Miroslava Ilića koji je tragično stradao:
Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.
Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.
Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.