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Mi smo odmah razgovarali sa izvorom koji je blizak porodici Ilić i saznali kako su braća bila u vrlo dobrim odnosima, te da su funkcionisali sa poštovanjem i ljubavlju.

Otkriveni detalji

"Miroslav i on su funkcionisali kao rođena braća. Mnogo su se voleli i poštovali, M.I. mu je bio kao desna ruka, pomagao mu je u svemu i čuvao mu imanje kada Miroslav nije tu", priča izvor za Kurir pa dodaje:

1/6 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Printscreen/Amidži šou, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

"Voleli su na način kakav se retko ko danas voli, to je bila iskrena ljubav, ti osmesi na društvenim mrežama bili su zapravo takvi i uživo. Živeli su za momenat kada će se okupiti i uživati uz neki porodični ručak", kaže za Kurir izvor pa zaključuje:

"Najviše su voleli praznike, tada su dane provodili zajedno, a poštovanje koje je vladalo među njima bilo je glava tema celog mesta. Miroslav je imao potpuno poverenja u M.I. poveravao mu je sve obaveze oko čuvanja imanja i porodične kuće."

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