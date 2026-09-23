OTKRIVAMO U KAKVOM SU ODNOSU BILI MIROSLAV ILIĆ I BRAT KOJI JE PRONAĐEN MRTAV! Evo šta se dešavalo godinama u Mrčajevcima
- U Mrčajevcima je preminuo M.I., brat od strica Miroslava Ilića, nakon što se udavio u šahti.
- Izvor blizak porodici kaže da su bili u veoma dobrim odnosima, uz međusobno poštovanje i ljubav.
- Miroslav mu je, prema navodima, bio velika podrška i poveravao mu čuvanje imanja i porodične kuće.
U Mrčajevcima se dogodila tragedija kada je M.I. brat od strica našeg poznatog pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti.
Mi smo odmah razgovarali sa izvorom koji je blizak porodici Ilić i saznali kako su braća bila u vrlo dobrim odnosima, te da su funkcionisali sa poštovanjem i ljubavlju.
Otkriveni detalji
"Miroslav i on su funkcionisali kao rođena braća. Mnogo su se voleli i poštovali, M.I. mu je bio kao desna ruka, pomagao mu je u svemu i čuvao mu imanje kada Miroslav nije tu", priča izvor za Kurir pa dodaje:
"Voleli su na način kakav se retko ko danas voli, to je bila iskrena ljubav, ti osmesi na društvenim mrežama bili su zapravo takvi i uživo. Živeli su za momenat kada će se okupiti i uživati uz neki porodični ručak", kaže za Kurir izvor pa zaključuje:
"Najviše su voleli praznike, tada su dane provodili zajedno, a poštovanje koje je vladalo među njima bilo je glava tema celog mesta. Miroslav je imao potpuno poverenja u M.I. poveravao mu je sve obaveze oko čuvanja imanja i porodične kuće."
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