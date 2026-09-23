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U Mrčajevcima se dogodila tragedija koja je potresla meštane ovog mesta. M. I., brat od strica poznatog pevača Miroslava Ilića, pronađen je mrtav u šahti.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je među meštanima, a okolnosti ovog tragičnog događaja dodatno su potresle porodicu i ljude koji su ga poznavali.

Kako je Kurir sada saznao, sahrana M. I. biće održana sutra, 24. septembra, u Mrčajevcima, a opelo i ispraćaj zakazani su za 13 časova.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva

Svi tuguju

Porodica, rodbina, prijatelji i meštani oprostiće se od M. I. na mestu gde je živeo i gde ga je poznavala čitava zajednica.

Tragična vest posebno je odjeknula i zbog njegove rodbinske veze sa Miroslavom Ilićem, jednim od najpoznatijih pevača sa ovih prostora, koji je poreklom upravo iz Mrčajevaca.

Mrčajevci su mesto koje se godinama vezuje za ime Miroslava Ilića, a vest o smrti njegovog brata od strica dodatno je pogodila lokalnu zajednicu.

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