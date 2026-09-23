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Tragedija u Mrčajevcima potresla je porodicu, prijatelje i meštane ovog mesta, nakon što je M. I., brat od strica poznatog pevača Miroslava Ilića, pronađen mrtav u šahti.

Kako za Kurir tvrdi dobro obavešten izvor blizak slučaju, M. I. je kobnog dana krenuo iza kuće kako bi namestio ventil. Međutim, sa tog mesta se više nije vratio.

„Krenuo je iza kuće da namesti ventil. Otišao je da završi to što je naumio, ali se odatle nije vratio. Ubrzo je nastala velika zabrinutost“, tvrdi izvor za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva

Sve još uvek pod velom misterije

Prema njegovim rečima, još uvek nije poznato šta se tačno dogodilo M. I. i na koji način je došlo do smrtnog ishoda. Njegovo telo pronađeno je u šahti, ali za sada nema potvrđenih informacija da li je do smrti došlo usled utapanja ili je reč o drugoj vrsti povrede.

Okolnosti pod kojima je nastradao još nisu razjašnjene, a odgovor na pitanje šta se dogodilo trebalo bi da daju nadležni organi i rezultati istrage i obdukcije.

M. I. je, kako se zna, bio brat od strica Miroslava Ilića, a vest o njegovoj smrti posebno je potresla porodicu i meštane Mrčajevaca, mesta koje je neraskidivo povezano sa popularnim pevačem.

Kako je Kurir već objavio, sahrana M. I. biće održana sutra, 24. septembra, u Mrčajevcima, sa početkom u 13 časova.

Do okončanja svih provera ostaje nepoznato šta se dogodilo u trenucima nakon što je M. I. otišao iza kuće. Nadležni će utvrditi kako je dospeo u šahtu i šta je neposredno prethodilo njegovoj smrti

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