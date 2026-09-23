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Brat od strica Miroslava Ilića pronađen je mrtav u blizini porodične kuće, a vest o tome potresla je javnost zbog tragičnih okolnosti. Naime, u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, u jutarnjim časovima pronađen je mrtav M. I. (64), koji je, kako smo saznali, pomagao pevaču oko domoćinstva dok je on na nastupima, a ekipa Kurira je svojevremeno posetila rodni kraj legende narodne muzike i tom prilikom smo razgovarali sa prvom komšinicom.

Foto: Vladimir Šporčić

Kada smo stigli ispred pevačeve kuće, prvo smo ugledali gospođu koja nam je otkrila da je upravo ona rođaka Miroslava Ilića, a o njemu je imala samo lepe reči, istakavši koliko se međusobno pomažu.

- Moja porodica i ja živimo kuća do kuće Miroslava Ilića. On je nama uvek pomagao, između ostalog i finansijski. Popularnost ga nikada nije promenila, ostao je isti kakav je i bio. Često je u svojoj kući, nikad nije zaboravio rodni kraj, svoje Mrčajevce - rekla nam je ona.

Foto: Vladimir Šporčić

Pevač nikad nije skrivao odakle je potekao i koliko voli svoju rodnu kuću koju je i renovirao. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio. U dvorištu je napravljen cvetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obezbedio i bazen. Upravo oko tog bazena je M. I, koji je pronađen mrtav, pomagao Miroslavu.

Otkriveni detalji

Podsetimo, mi smo odmah danas razgovarali sa izvorom koji je blizak porodici Ilić i saznali kako su braća bila u vrlo dobrim odnosima, te da su funkcionisali sa poštovanjem i ljubavlju.

- Miroslav i on su funkcionisali kao rođena braća. Mnogo su se voleli i poštovali, M.I. mu je bio kao desna ruka, pomagao mu je u svemu i čuvao mu imanje kada Miroslav nije tu - priča izvor za Kurir pa dodaje:

- Miroslav i on su funkcionisali kao rođena braća. Mnogo su se voleli i poštovali, M.I. mu je bio kao desna ruka, pomagao mu je u svemu i čuvao mu imanje kada Miroslav nije tu.

1/6 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Printscreen/Amidži šou, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Prve reči Miroslava Ilića nakon tragedije

Podsetimo, ekipa Kurira je uspela da stupi u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

Foto: Damir Dervišagić

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.