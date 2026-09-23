MUK U MRČAJEVCIMA! Bandere izlepljene umrlicom brata Miroslava Ilića koji je pronađem mrtav u šahti, kadrovi sa lica mesta (FOTO,VIDEO)
- U Mrčajevcima kod Čačka pronađeno je telo M. I., rođaka Miroslava Ilića, u šahti blizu porodične kuće.
- Bandere su izlepljene umrlicom, a sahrana je zakazana za sutra u 13 časova na lokalnom groblju.
U Mrčajevcima kod Čačka zavladala je tuga nakon vesti o tragičnoj smrti M. I., rođaka poznatog pevača narodne muzike Miroslava Ilića.
Njegovo telo pronađeno je u šahti u blizini porodične kuće, čime je potvrđena nesreća koja je potresla selo, ali i širu javnost.
Naša ekipa našla se sada na licu mesta gde smo zatekli hladne i potresne kadrove, a bandere su već izlepljene sa njegovom umrlicom.
Na umrlice se mogu naći detalji sahrane koja će se održati sutra u 13h na lokalnom groblju.
Živeo sa ženom i ćerkama
Podsećamo, prema rečima meštana, nastradali je živeo sa ženom i dve ćerke i bio je dobro poznat u svom kraju kao miran i pošten čovek. Veruje se da je do nesreće došlo nesrećnim slučajem tokom obavljanja svakodnevnih poslova oko kuće.
Na licu mesta izvršen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije. Komšije i meštani Mrčajevaca opraštaju se od svog sugrađana, dok se porodica i najbliži pripremaju za sahranu. Zvanične detalje i uzrok smrti utvrdiće istraga nadležnih organa.
Pogledajte dodatni snimak: