Slušaj vest

Brat od strica Miroslava Ilića izgubio je život na tragičan način. On je pronađen mrtav u šahti, a ekipa Kurira je krenula put Mrčajevaca, gde smo zatekli smo zatekli komšije komšije koje su nam rekle nešto više o tragičnom događaju.

Ovde u šahti je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića:

1/3 Vidi galeriju Ovde je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića Foto: Kurir.rs/D.Č.

U Mrčajevcima su svi u šoku nakon vestri o smrti njihovog komšije Milomira. Dan pre toga razgovarao je sa komšijom iz ulice do kanala.

- Svi smo u šoku, sinoć smo se videli, pričali o rodu šljive, baš smo komentarisali da je rodila ko nikad. Jutros čujem za tragediju - priča komšija.

Sagnuo se da zavije ventil

- On se jutros sagnuo da zavije ventil u šahti, kažu. Kako je upao to niko ne zna. Našla ga je supruga. Dozivala ga je, a on se nije odazivao - priča drugi komšija.

Sahrana Milomira Ilića biće obavljena sutra na seoskom groblju u Mrčajevcima.

00:10 Umrlica brata Miroslava Ilića Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Mrčajevčani kažu da šaht u kom je njihov komšija izgubio život imaju svi u dvorištu. Reč je šahti za vodu u kom se nalaze vodomer i ventili pomoću kojih je moguće zatvoriri vodu u čitavoj kući.

Mikica je živeo sa suprugom u kući u neposrednoj blizini centra Mrčajevaca. Ćerke ne žive sa njima, udate su i imaju svoje porodice. Prvi komšija i najbliži rođak mu je proslavljeni pevač Miroslav Ilić čija se kuća nalazi do njegove.

Na mestu nesreće trenutno vlada muk:

00:19 Mrcajevci zavijeni u crno Izvor: Kurir

BONUS video: