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Brat od strica Miroslava Ilića izgubio je život na tragičan način. On je pronađen mrtav u šahti, a ekipa Kurira je krenula put Mrčajevaca, gde smo zatekli smo zatekli komšije komšije koje su nam rekle nešto više o tragičnom događaju.

Ovde u šahti je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića:

Ovde je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića Foto: Kurir.rs/D.Č.

U Mrčajevcima su svi u šoku nakon vestri o smrti njihovog komšije Milomira. Dan pre toga razgovarao je sa komšijom iz ulice do kanala.

- Svi smo u šoku, sinoć smo se videli, pričali o rodu šljive, baš smo komentarisali da je rodila ko nikad. Jutros čujem za tragediju - priča komšija.

Sagnuo se da zavije ventil

- On se jutros sagnuo da zavije ventil u šahti, kažu. Kako je upao to niko ne zna. Našla ga je supruga. Dozivala ga je, a on se nije odazivao - priča drugi komšija.

Sahrana Milomira Ilića biće obavljena sutra na seoskom groblju u Mrčajevcima.

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Umrlica brata Miroslava Ilića Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Mrčajevčani kažu da šaht u kom je njihov komšija izgubio život imaju svi u dvorištu. Reč je šahti za vodu u kom se nalaze vodomer i ventili pomoću kojih je moguće zatvoriri vodu u čitavoj kući.

Mikica je živeo sa suprugom u kući u neposrednoj blizini centra Mrčajevaca. Ćerke ne žive sa njima, udate su i imaju svoje porodice. Prvi komšija i najbliži rođak mu je proslavljeni pevač Miroslav Ilić čija se kuća nalazi do njegove.

Na mestu nesreće trenutno vlada muk:

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Mrcajevci zavijeni u crno Izvor: Kurir

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BONUS video:

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20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV