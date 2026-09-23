NA OVOM MESTU JE PRONAĐENO TELO BRATA MIROSLAVA ILIĆA U ŠAHTI Komšije iz Mrčajevaca otkrile detalje nesreće: Supruga ga je dozivala (FOTO/VIDEO)
- Brat od strica Miroslava Ilića pronađen je mrtav u šahti u Mrčajevcima, a komšije kažu da je tog jutra otišao da zavije ventil.
- Supruga ga je pronašla nakon što se nije odazivao na dozivanje, a meštani su u šoku zbog tragedije.
- Sahrana je sutra na seoskom groblju u Mrčajevcima.
Brat od strica Miroslava Ilića izgubio je život na tragičan način. On je pronađen mrtav u šahti, a ekipa Kurira je krenula put Mrčajevaca, gde smo zatekli smo zatekli komšije komšije koje su nam rekle nešto više o tragičnom događaju.
Ovde u šahti je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića:
U Mrčajevcima su svi u šoku nakon vestri o smrti njihovog komšije Milomira. Dan pre toga razgovarao je sa komšijom iz ulice do kanala.
- Svi smo u šoku, sinoć smo se videli, pričali o rodu šljive, baš smo komentarisali da je rodila ko nikad. Jutros čujem za tragediju - priča komšija.
Sagnuo se da zavije ventil
- On se jutros sagnuo da zavije ventil u šahti, kažu. Kako je upao to niko ne zna. Našla ga je supruga. Dozivala ga je, a on se nije odazivao - priča drugi komšija.
Sahrana Milomira Ilića biće obavljena sutra na seoskom groblju u Mrčajevcima.
Mrčajevčani kažu da šaht u kom je njihov komšija izgubio život imaju svi u dvorištu. Reč je šahti za vodu u kom se nalaze vodomer i ventili pomoću kojih je moguće zatvoriri vodu u čitavoj kući.
Mikica je živeo sa suprugom u kući u neposrednoj blizini centra Mrčajevaca. Ćerke ne žive sa njima, udate su i imaju svoje porodice. Prvi komšija i najbliži rođak mu je proslavljeni pevač Miroslav Ilić čija se kuća nalazi do njegove.
Na mestu nesreće trenutno vlada muk:
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