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Miroslav Ilić je izgubio brata, kako je sam rekao za Kurir - omiljenog, drugu braću nema. To je bio veliki udarac za legendu narodne muzike. Osim njega, mnogim poznatim ličnostima su se događali bolni udarci života, pa su ostajali bez članova porodice, a pojedinima su se događali i višestruki gubici.

Foto: Kurir, Tripod, Denis Čeković

Savu Miloševiću deda usmrtio oca

Proslavljeni fudbaler Savo Milošević je u kratkom periodu prošao kroz ogromnu tugu, pa je čak za četiri godine ostao bez četiri bliska člana porodice.

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- Sedeli smo zajedno i pili. Posle smo se posvađali i ja sam pucao u njega - rekao je tada deda Savo Milošević.

Po medijima se spekulisalo da je do kobne svađe došlo oko zemlje, a Savo je svojevremeno o tome govorio u intervjuu za "Vreme":

- Kasnije se ispostavilo da je bio nesrećan slučaj. Što mi je u neku ruku lakše. Jeste, deda je izašao napolje sa puškom u ruci, ali ne s namerom da ubije sina, mog oca. Puška je opalila tako što se deda spotakao i udario njome o zid kuće.

Deda Savo je umro u KPZ u Foči u oktobru 2012. godine, gde je izdržavao sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubistva sina.

Poginuli mu i brat i stric

Zla kob se nastavila krajem novembra 2013, kada je u saobraćajnoj nesreći poginuo Savin brat Andrija (38).

Do tragičnog udesa je došlo na auto-putu Šid-Beograd kod Pećinaca, kada se "Mercedes" kojim je upravljao brat proslavljenog fudbalera zakucao u kamion NIS.

Foto: F.S./ATAImages

Godinu dana kasnije Savo je izgubio i strica Duška (57), koga je prikleštio traktor u selu Johovac.

- Ostali smo sestra i ja. Često o njima govorim. O svima njima. Jeste teško, ali to pominjanje doživljavam kao način da im produžim život. Ne znam postoji li bilo šta na svetu što čoveku, u tom smislu, može da olakša, da umanji bol. Uostalom, da li bi uopšte trebalo tako nešto tražiti? - zapitao se Savo Milošević.

Jašar Ahmedovski izbugio brata Ipčeta

Jašar Ahmedovski je pre oko 30 godina izgubio brata, čuvenog pevača, Ipčeta Ahmedovskog, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći.

Pevač Jašar Ahmedovski dugo nije govorio o bolnom periodu kada je ostao bez brata Ipčeta, koji je poginuo u saobraćajki sa samo 28 godina, ali je jednom prilikom otvorio dušu i priznao da bol ne prolazi.

1/5 Vidi galeriju Jašar Ahmedovski Foto: Promo, Printscreen/Youtube, Kurir TV, Petar Aleksić

- Fali mi dosta toga u emotivnom smislu. Trudim se da najbezbolniji način prevaziđem sve. To je moja bol i svih onih koji su ga voleli. Ponosan sam što su njegove pesme i dalje popularne, drago mi. Kad negde pevam njegove pesme, to uvek bude jak vrisak i puno mi je srce. Sad je 28 godina kako je poginuo. A i dalje ga vole i poštuju. Taj bol može da bude manji, ali nikad neće proći. Život mi se zaista promenio. Ali mora dalje da se živi, šta da radimo - rekao je on svojevremeno u "Grand Magazinu".

1/7 Vidi galeriju Grob Ipčeta Ahmedovskog Foto: Kurir

Na pitanje voditeljke da li je istina da četiri godine nije mogao da zapeva Ipčetove pesme, on je odgovorio:

- Dugo nisam mogao na radiju da čujem njegove pesme, a kamoli da pevam, plakao sam.

Otac i majka umrli od tuge

- Njemu sam bio uzor, doveo sam ga u Beograd, odgovaran sam bio za njega, trudio sam se da poštuje kodekse života. Bio je temperametan, vozio je brzo. Stalno sam se svađao sa njim zbog toga, čak sam i izlazio negde na auto-putui ako ne vozi sporije. Takav je bio, i nažalost sa takvom vožnjom je završio.Teško zaplačem, ali kad čujem njegovu pesmu, da. Emocija me oduzme. Otac i majka su umrli od tuge kad je on poginuo - rekao je Ahmedovski sa knedlom u grlu.

1/7 Vidi galeriju Ipče Ahmedovski Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Muzičke karijere Jašara i Ipčeta Ahmedovskog osamdesetih godina krenule su uzlaznom putanjom i vrlo brzo su bili u vrhu estrade, ali, nažalost, Ipčeta je smrt sprečila da nastavi da niže uspehe.

Ipak, njegova muzika sluša se i danas širom Balkana.

Ilda Šaulić izgubila oca Šabana

Ilda Šaulić je 2019. godine doživela jedan od najtežih gubitaka u životu kada je ostala bez oca, legendarnog pevača Šabana Šaulića. On je poginuo 17. februara 2019. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada je na njegov automobil naleteo vozač drugog vozila.

Foto: Nemanja Nikolić

Šaban je tada imao 67 godina, a vest o njegovoj smrti potresla je čitav region. Ilda je bila veoma vezana za oca, koji joj je, osim što joj je bio roditelj, bio i velika podrška tokom muzičke karijere.

Nakon njegove smrti, Ilda je u više navrata govorila o tome koliko joj nedostaje i koliko je teško prihvatila činjenicu da ga više nema.

- Mislim da će mi sa godinama sve više nedostajati. Sad kao zreloj i formiranoj ženi, mislim da će mi i sve više trebati. On je čovek koji nije puno govorio. Bio je specifičan i veoma mudar. Nas dvoje smo se po gogledu razumeli, znala sam šta misli, oseća, da li je nešto kako treba ili nije. Već sad primećujem da će mi nedostajati i faliti - rekla je Ilda Šaulić jednom prilikom na Kurir televiziji u emotivnoj ispovesti Vanji Camović.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

Šabanova smrt posebno je pogodila njegovu porodicu, suprugu Gordanu, decu Sanelu, Ildu i Mihajla, kao i unuke. Ilda je nakon očeve smrti nastavila da čuva uspomenu na njega, a njegove pesme i danas izvodi na svojim nastupima.

Za Ildu je Šaban bio mnogo više od muzičke legende - bio je otac, savetnik i jedan od najvažnijih ljudi u njenom životu.

Brat Darka Lazića stradao u saobraćajnoj nesreći

Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, poginuo je 11. marta. 2026. godine

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu. Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

Jezive fotografije s mesta nesreće:

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića Foto: Društvene Mreže, Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (60 godina) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu, prenosi Telegraf.

Folk pevač Darko Lazić u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvorio je dušu posle pogibije rođenog brata Dragana Lazića.

- Da, on se bavio takođe pevanjem. Bio je harizmatičan. Ja sam mu rekao ''ajde da snimimo pesmu neku zajedno'', a on mi je rekao ''buco, ne mogu ja taj život''. On nije želeo svoj privatan život da eksponira. On je nastupao više nego ja, to je živa istina - rekao je Darko, pa priznao da je preuzeo brigu o Draganovoj porodici:

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

- Da, to su i moja deca. Naravno, ja sam dobio još dve ćerkice, njegova porodica je kao i moja.

Darko je istakao da ga je poslednjih meseci Dargan stalno grlio, kao da je nešto predosetio.

- U jednom trenutku sam mu rekao, šta me non-stop grliš, ljubiš, šta me cmačeš pred ljudima, a on kaže: "A volim te buco, baš te volim" - rekao je Darko tokom svog gostovanja.

Tragične sudbine ovih poznatih ličnosti pokazuju da iza svetla reflektora i uspešnih karijera često stoje i velike životne priče, ali i gubici koji ostavljaju duboke ožiljke. Gubitak roditelja, brata ili drugog bliskog člana porodice nemoguće je nadoknaditi, a mnogi od njih su vremenom naučili da sa svojim bolom nastave dalje.

Iako ih više nema, uspomena na njihove najbliže i dalje živi kroz priče, fotografije, sećanja i, u slučaju muzičara, kroz pesme koje i danas bude emocije.

Za njihove porodice vreme možda može da ublaži bol, ali sećanje ostaje zauvek.

BONUS video - Na ovom mestu je u šathi pronađen mrtav brat Miroslava Ilića: