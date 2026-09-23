Vodili su veliku borbu

- Spontani koji sam imala pre dve godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Želela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje.