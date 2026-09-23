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Pevačica Silvija Nedeljković i njen suprug golman Saša Stamenković, posle 17 godina borbe za potomstvo postali su roditelji. Silvija je na svet donela blizance - dečaka i devojčicu, a Saša je sada na svom Instagram profilu objavio prvu fotografiju mališana iz porodilišta i javno se obratio supruzi.

Silvija Nedeljković ćerka i sin
Foto: Printscreen Instagram

- Budi jaka kao što si ceo život bila.. nosila na svojim nejakim ramenima moguće i nemoguće. Ti si moj najbolji prijatelj, žena, kraljica. Jedva čekam da gledam kako ćeš biti najbolja majka na svetu - napisao je Saša Stamenković.

Vodili su veliku borbu

Iako sada uživaju u najlepšim trenucima, bračni par je ranije otvoreno govorio o gubicima i teškim emotivnim krizama kroz koje su prošli. Silvija je pre dve godine doživela spontani pobačaj, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pevačica je svojevremeno iskreno govorila o strahovima kroz koje je prolazila:

Silvija Nedeljković Foto: Marko Karović, Kurir Televizija

- Spontani koji sam imala pre dve godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Želela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje.

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Vendi kratka izjava Izvor: Kurir