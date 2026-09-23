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Večeras je premijera filma „Kengur se vraća kući“, novu satiričnu komediju reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića, koja je u bioskope širom Srbije stigla večeras.

Na crvenom tepihu pojavilo se puno poznatih, a među njima i dobro poznata lica popout Čede Čvorka, Đoleta Đoganija, Bojane Stamenov, Jovane Tipšin, ali i Vendi koja ima ulogu u pomenutom filmu.

Pavle Mensur i Jelisaveta zajedno na premijeri

1/13 Vidi galeriju Poznati na premijeri filma "Kengur se vraća kući" Foto: Kurir

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin zajedno su došli na premijeru filma "Kengur se vraća kući", a u kome glumica ima jednu od glavnih uloga.

Ovo je njihovo prvo pojavljivanje na nekom javnom događaju od kada je otkriveno da su zajedno, ali i nakon spekulacija da su vezi a potom i raskinuli.

Par nije skidao ruke jedno s drugog, a emocije su se mogle osetitit u vazduhu. Očigledno je da više nemaju potrebe da se skrivaju od javnosti niti medija te da njihova ljubav cveta. Jelisaveta je sve vreme grlila Pavla dok je on nju glio.

Mnogi su se složili da Jelisaveta nikad bolje nije izgledala, a njenu vitku figuru dodatno je istakakla crna haljina pripijena uz telo.

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