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Na društvenim mrežama je osvanula fotografija pevača Slobe Vasića u monaškoj mantiji sa Ostroga, a onda su u javnosti počele da kruže spekulacije da se pevač zamonašio. Međutim, njegova supruga Jelena je otkrila da je reč o lažnoj fotografiji.

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Foto: Ilija Ilić

Jelena se oglasila i objasnila o čemu se radi:

- Sloba je letos pod Ostrogom bio sa ćerkom, a ovo je AI fotografija. On nikada mantiju nije obukao - bila je kratka ona i dodala:

- Posle Ostroga je otišao na svirke i celo leto radio u Crnoj Gori, Bosni, Sloveniji i Hrvatskoj - rekla je ona za "Blic".

Pometnja na društvenim mrežama

Podsetimo, na društvenim mrežama pokrenuta je čitava polemika zbog pomenute fotografije pevača Slobe Vasića u mantiji i to u jednoj od najvećih srpskih svetinja, na Ostrogu, a zbog toga su mnogi počeli da spekulišu da se zamonašio.

Naime, kako se može videti na osnovu slike koja je isplivala na jednom profilu na mreži "X", Sloba je navodno pozirao u mantiji.

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Foto: Printscreen X

Inače, Jelena i Sloba našli su se u žiži medijskog interesovanja, nakon što su u javnost isplivale poruke, koje je pevač slao drugim devojkama. Ipak, ona nikada nije želela da govori loše o njemu, pre svega zbog nihove ćerke:

- ⁠On je otac mog deteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - rekla je ona tada za Telegraf.rs.

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STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV