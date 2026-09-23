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Veljko Petković, poznatiji kao Mali Velja, pokušao je da privuče pažnju javnosti pre nego što je ušao u rijaliti. Ipak, kako se u rijalitiju ipak ne priča mnogo o njemu, on je sada rešion da se raspita kako da svoje učešće podigne na viši nivo. Evo šta mu je rekao njegov savetnik Uroš Stanić:

-Ti imaš svoje mišljenje, ti imaš svoj stav. Samo treba da kažeš šta misliš. Tremu zaboravi. Svakim danom se sve više opuštaš. Ja sam ti rekao na početku ne moraš gas, ugasićete sporedne osobe - izneo je Uroš.

-Samo ne znam kad dođe Milan kako da dođem do reči - zanimalo je Malog Velju.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

Uroš savetuje Velju

-Dobio si reč na novinarima, samo to iskoristiš - rekao je Uroš.

-Da li je dobro što dole sedim? Ne znam gde da se uglavim - nastavio je Mali Velja.

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