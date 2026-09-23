Slušaj vest

Veljko Petković, poznatiji kao Mali Velja, pokušao je da privuče pažnju javnosti pre nego što je ušao u rijaliti. Ipak, kako se u rijalitiju ipak ne priča mnogo o njemu, on je sada rešion da se raspita kako da svoje učešće podigne na viši nivo. Evo šta mu je rekao njegov savetnik Uroš Stanić:

 -Ti imaš svoje mišljenje, ti imaš svoj stav. Samo treba da kažeš šta misliš. Tremu zaboravi. Svakim danom se sve više opuštaš. Ja sam ti rekao na početku ne moraš gas, ugasićete sporedne osobe - izneo je Uroš.

-Samo ne znam kad dođe Milan kako da dođem do reči - zanimalo je Malog Velju.

Uroš Stanić Foto: Kurir

 Uroš savetuje Velju

-Dobio si reč na novinarima, samo to iskoristiš - rekao je Uroš.

-Da li je dobro što dole sedim? Ne znam gde da se uglavim - nastavio je Mali Velja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

Ne propustiteRijaliti"ZVAO ME JE, PET KARTICA SAM PROMENIO" Uroš Stanić progovorio o Bori Santani: Otkrio šta se dešavalo celo leto: Porodica mu je branila!
Bora Santana uroš Stanić.jpg
Rijaliti"MORAĆE NA SUDU DA DOKAŽE DA SAM BIO SA ĐUKIĆEM" Uroš Stanić tvrdi da je Ilija Pečenica bio intiman sa Filipom, frizer uzvratio: On je bolesno dete
Ilija Pečenica Uroš Stanić
RijalitiJANJUŠ MLATNUO UROŠA METLOM: Počistio ga pošteno, ganjao ga po celom imanju, pala i pretnja (VIDEO)
Janjuš i Uroš
StarsELITA GORI ZBOG UROŠEVIH TVRDNJI! Prozvao Filipa Đukića i Pečenicu, a onda se Ilija oglasio za Kurir: To je potpuna nebuloza
Uroš Stanić i ilija Pečenica

 Pogledajte dodatni snimak:

00:11
Jelena Đukic sa ćerkom oduzela dah na crvenom tepihu: Pokazala savršenu liniju na premijeri Izvor: MONDO