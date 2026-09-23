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Bivši učesnik "Elite 9" Milan Stojičković priznao da je dobijao ponude za uplate novca, koje je on, kako kaže, odbio!

Milan je, naime, na samom početku otkrio da je superfinalnu žurku po završetku devete sezone Elite morao da napusti ranije.

- Ja sam morao da napusim žurku na pola...Pa, zvali su me, morao sam da ispoštujem gospođu - rekao je Milan kroz smeh, te je otkrio:

- I ja sam dobio ponudu da mi uplate lovu, ali ja to nisam prihvatio...Pravo da ti kažem da me je zvala jedna devojka iz Hrvatske, pisala mi je kao: "Htela sam da te nap*šim ku*cem", ja je pitao zbog čega, a ona kaže da je imala nekog prijatelja šejka u Dubaiju, hteli su da mi pošalju stvari. Rekli su kao da su skupili neki novac koji su hteli da mi pošalju dok sam bio tamo i onda su rekli da nisam nosio njihove stvari. Ja sam im rekao da ništa nisam dobio, meni je moja porodica slala stvari, moj brat je kupovao lično stvari. Ja sam rekao: "kome god da ste poslali, uzmite advokata, ja ću se pojaviti". Ne znam gde su pare, voleo bih i ja da znam. Hteli su neki čak i kola da mi pošalju, neki prijatelji, ali sam rekao: "hvala, ne treba".

Foto: Printscreen

"Ne bih voleo da sam na Terzinom mestu"

Podsetimo, pre pet meseci, na temu Sofijinog priznanja o Danetu, oglasiose Milan, koji je dao svoj sud.

- Što se tiče Sofijinog priznanja o odnosu sa Danetom, postoji nekoliko realnih razloga zašto bi neko tek sada priznao većinu stvari. Kada ste u zatvorenom prostoru, uz stalne rasprave i suočavanja, ljudi često popuste i priznaju mnoge stvari. Kada vas više učesnika napada istom pričom, lakše je priznati nego konstantno demantovati. Ako konstantno nešto negirate ili demantujete i držite se jedne te iste priče, to postaje psihički naporno. U nekom trenutku priznanje deluje kao olakšanje. Nekad je lakše priznati deo istine nego dozvoliti drugima da iznesu sve o vama - govorio je Milan, te je prokomentarisao i njenog dečka Terzu koji se našao u nebranom grožđu:

Što se tiče Terzinog i Sofijinog odnosa, postoji emocija i privlačnost, to je očigledno. Ali to nije dovoljno. Ono što im fali jeste poverenje, poštovanje i iskrena komunikacija. Ima hemije, ali nema temelja, a bez toga nema prave perspektive. Ne bih voleo da sam na njegovom mestu. Daje više nego što dobija i stalno je u priči koja nema jasan pravac ni perspektivu.

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