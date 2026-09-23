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Milan Popov govorio je o finansijskim poteškoćama sa kojima se suočava u karijeri, ali je i istakao da mu je devojka iz rijalitija Radojka Rada Jovanović trenutno najveći oslonac. Milan je, takođe, otkrio i koji član žirija ga je najviše oduševio tokom učešća u muzičkom takmičenju Pinkove Zvezde.

Milan Popov Foto: Kurir

Janjuš ih je pitao da sumiraju protekle dve nedelje, a Milan nije krio da mu je muzičko takmičenje ostavilo najveći utisak.

- Najveći utisak je to takmičenje. Hvala na divnim komplimentima. Trebalo mi je oko 10.000 evra za pesmu, nisam mogao to sam da skupim - rekao je on i otkrio ko mu je najveća podrška:

- Radojka mi je velika podrška. Hvala Bogu, slažemo se dobro - izjavio je Stojin sin.

Janjuš ga je potom upitao ko ga je od članova žirija najviše oduševio:

- Opasno pitanje. Oduševila me Viki. Ponosan sam, naravno - priznao je Milan Popov, a onda se Rada nadovezala:

- Ja hoću da mu pružim svu svoju podršku. Samo malo da moja duša smiri napetost. Imam oko 20-ak, 30-ak pesama - iznela je Rada Jovanović.

"Stojin sin peva fantastično"

Inače, nedavno je voditeljka Bojana Lazić otkrila da Stoja nije znala da će joj se sin takmičiti u muzičkom takmičenju.

- On je otvorio, ne mogu da opišem ludilo, stvarno smo se svi prijatno iznenadili kada smo videli Bebi Dol. Stojin sin peva fantastično, ima neku emociju, mislim da će daleko da dogura - rekla je i otkrila da mu je Bebi Dol podrška.

Milan Popov Foto: Printscreen

- Bebi Dol će mu pomagati, biće mu neka vrste mentora - prokomentarisala je Bojana to što nije odabrao majku da mu bude mentor.

- Majka nije u Beloj kući. Vidiš čovek je u 38, 39. godini odučio da započne karijeru, mislim da nikad nije kasno. Imamo mnogo naših poznatih pevača koji su započeli karijere posle 35, to se sve pomerilo, ne postoje više granice.

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STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv