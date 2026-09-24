Slušaj vest

Bivša učesnica "Elite 9“ Sofija Janićijević gostovala je u emisiji "Pitam za druga“, gde je bez zadrške govorila o brojnim dešavanjima koja su obeležila njen život nakon izlaska iz rijalitija.

Foto: Prinstcreen/Red TV

Već na samom početku razgovora osvrnula se na sukob sa nekadašnjom rijaliti cimerkom Sanjom Grujić, sa kojom očigledno ni nakon završetka „Elite“ nije uspela da izgladi odnose.

- Sanja Grujić me je tužila za rečenicu "K**vetino jedna". Toliko je primitivna i glupa, baš sam srećna što je unutra. Ako budem učesnica pozabaviću se njom maksimalno. Poznajem je iz Švajcarske, radila je sa mnom - rekla je ona i dodala:

- Marko je mogao da zaključi ko je Sanja Grujić po ponašanju, oblačenju i svemu što radi. Devojka je prsla totalno, uzvratila sam joj tužbom. Komentarisaću je onako kako treba. Mnogo mi je interesantna, vidim da slobodno flertuje sa kim stigne. Njegova porodica slavi. Sanja je sama po sebi nebitna, mora da bude u nekoj vezi - izjavila je Sofija.

O odnosu sa Danetom

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Tokom emisije Sofija se osvrnula na odnos sa Danetom iz Makedonije, o kome ne prestaje da se priča.

- Pokajala sam se za celu situaciju vezano za njega. Nisam htela da pričam onako kako jeste, uvijala sam, lagala. Gledaj šta rade devojke, ljube se svako veče sa drugim. Uopšte me ne interesuje ni on, ni cela ova priča. Imam malo godina, on je znao da izmanipuliše sa mnom. U tom trenutku mi je trebao. Čovek mi je jasno pričao da je bio Anđelina podrška. Znam da je bio podrška. Mene ne interesuju ni Dane, ni Anđela. Ona je ostala ista, pojurila je u krevet sa Carem. Videćemo sa kim će da završi, mora sa nekim - rekla je bivša zadrugarka.

O Stefanu Kariću

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

Sofija je bez dlake na jeziku komentarisala i Stefana Karića sa kojim su je povezivali napolju.

- Što se tiče Stefana Karića, on uvek nađe nešto što može da izvuče iz konteksta. I mene je analizirao, pa nakon toga mi pisao. On radi sve proračunato - rekla je ona i dodala:

- Car je, takođe, proračunat igrač. Terzi sada ne smeta što mi je Karić pisao, a dušu mi je pojeo prošle godine. Karić je p*ca sa dva lica. Teško je Anđeli sa trojicom, ne znam kako će da odluči. Videće kakav će joj podrška znak dati - izjavila je Sofija Janićijević.