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Tokom emisije, Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić razgovarali su o Nenadovoj vezi sa Mionom Jovanović. Nakon što je Uroš primetio da su u prethodnom periodu bili usredsređeni jedno na drugo, Ša je otvoreno objasnio kakva je situacija u njihovom odnosu.

Foto: Petar Aleksić

Tokom emisije, Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić razgovarali su o Nenadovoj vezi sa Mionom Jovanović. Nakon što je Uroš primetio da su u prethodnom periodu bili usredsređeni jedno na drugo, Ša je otvoreno objasnio kakva je situacija u njihovom odnosu.

Na Uroševo pitanje da li je upravo zbog toga došlo do odvajanja, Ša je istakao da emocije i dalje postoje, ali da imaju stvari koje moraju sami da reše.

„Nas drži ljubav, ali moramo da rešimo nešto. Naše je to, neću o tome da pričam, ja sam rekao da sam sa njom i jesam sa njom, sve nam je bajno, ali dobro svako može da misli šta hoće.“

Uroš Stanić je potom izneo svoje viđenje njihovog odnosa:

"Trebalo je da se razdvojite, ona se oseća slobodno, imali ste zasićenje, to je normalno, gušili ste se, imali ste probleme, bio si loše, i to je to“, govorio je Uroš.

1/12 Vidi galeriju Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane. Foto: Petar Aleksić

Miona napustila stan u kom je živela sa Ša

Podsetimo, tokom emisije „Pretres nedelje“ sa voditeljem Milanom Miloševićem, reper je otvorio dušu i otkrio u kakvom je stanju zapravo njegova veza sa Mionom Jovanović nakon skoro tri godine zajedničkog života.

Voditelj Milan Milošević je upitao repera kako funkcioniše njihova veza na daljinu i otkud toliki nivo poverenja.

"Meni je to sasvim normalno. Naravno da smo i kao svaki par imali rasprave, ali činjenica je da se baš volimo. Stojim iza toga, zato joj i verujem. Ne daj Bože da se nešto desi s njene strane, ne bi mi bilo lako, ali verujem joj sto posto".

Upitan o tome da li bi pustio Mionu da uđe u rijaliti sa njim, Ša je objasnio kroz kakve su izazove prolazili van kamera:

"Pustio bih je, bio bih uz nju maksimalno. Oboma je bilo krivo što se onako sve izdešavalo posle izlaska. Sam poziv mi je mnogo učinio i mnogo mi znači da sam deo ove priče. Mioni nije bilo lako i nije me odmah pustila, ali imam svoje planove i ciljeve. Mi smo prošli svašta napolju, niko nije doživljavao takav linč napolju".