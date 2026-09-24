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Aleksandar Aca Kos, bliski prijatelj Čedomira Jovanovića, veoma je aktivan na društvenim mrežama, gde sa pratiocima neretko deli detalje iz privatnog života i otvoreno odgovara na njihova pitanja.

Foto: Kurir

Ovoga puta pažnju je privuklo pitanje koje se odnosilo na Jelenu Jovanović, bivšu suprugu Čedomira Jovanovića. Jednog pratioca zanimalo je kakve emocije Kos gaji prema njoj, pa ga je direktno upitao:

– Koliko voliš Jelenu Jovanović? – glasilo je pitanje koje je dobio.

Aca nije izbegavao odgovor, već je kratko i jasno poručio:

– Volim je mnogo, ona to zna.

Međutim, posebnu pažnju privukao je detalj kojim je Kos upotpunio svoj odgovor. Uz poruku posvećenu Jeleni odabrao je pesmu Tanje Savić "Zlatnik“, što nije prošlo nezapaženo među njegovim pratiocima.

Kos je i ranije javno govorio o bliskom odnosu sa Jelenom, a njegove objave posvećene bivšoj supruzi njegovog prijatelja privlačile su pažnju javnosti.

Jelena živi u Americi ima novog dečka

1/5 Vidi galeriju Čeda i Jelena Jovanović stavili tačku na svoju ljubav Foto: Instagram Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Inače, političar Čeda Jovanović već neko vreme živi u stanu na Novom Beogradu sa svojim dobrim prijateljem Acom Kosom. Političar se razveo od supruge Jelene, koja je započela novi život u Americi.

Njegova bivša supruga Jelena Jovanović se, kako je "Blic" pisao pre nekoliko meseci odselila u Ameriku i našla je novu ljubav sa kojom uživa.

Tada je političar u svojoj objavi to misterizno i nagovestio na Instagramu rečima: "Jela u novom svetu živi prve dane novog života".

"Anđa sa drugaricom na prvom treningu u gym-u, Zora u Edinburgu “broji sitno” do uskršnjeg raspusta u Beogradu, Jana u Parizu, Mihajlo pred put u Barselonu u Engleskoj piše akreditacije za master, Jela u novom svetu živi prve dane novog života, Alex, Dzeremaja, Snow, Django, Kera (macor) & ja uz Sinatru gledamo kako po nama pada suton Pregrevicke noći - napisao je Čeda uz snimak dok sedi na krevetu i peva, a u jednom trenutku mnogima se učinilo i da briše suze sa lica, što je mnoge ganulo i rastužilo.

Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.