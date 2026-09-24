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Milan Popov, sin pevačice Stojanke Novaković Stoje, našao se na meti škakljivog pitanja kada mu je voditelj Milan Milošević preneo tvrdnje koje se tiču njegove majke i emotivne veze sa Radojkom Jovanović Radom.

Foto: Printscreen Pink

Naime, pred svima je izneta tvrdnja da Stoja navodno nije oduševljena izborom svog sina i da ne podržava njegovu vezu sa Radojkom. Milan je odmah reagovao i stao u odbranu svoje partnerke, jasno poručivši da u takve navode ne želi da poveruje dok lično ne čuje šta njegova majka zaista misli.

- Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora? - glasilo je pitanje koje je pročitao Milan Milošević.

Popov je istakao da neće donositi zaključke dok lično ne čuje ili ne vidi da je njegova majka nešto slično izgovorila.

- Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći" ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor - rekao je Milan.

U razgovor se uključila i Radojka, koja takođe nije poverovala da Stoja ima nešto protiv nje. Kako je istakla, pevačica je još nije ni upoznala, pa smatra da će prava slika njihovog odnosa biti jasna tek kada napusti rijaliti.

- Ne verujem da je to rekla, jer me nije upoznala. Ona neće davati izjave, to je Milan rekao, mi ćemo videti sve kada izađem napolje - dodala je Radojka.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Radojka i Milan započeli vezu u rijalitiju

Podsetimo, Radojka Jovanović Rada privukla je pažnju nakon što je u "Eliti 10" uplovila u emotivnu vezu sa Milanom Popovom. Njih dvoje više ne kriju emocije, pa često razmenjuju nežnosti pred kamerama.

Njihova veza posebno je zainteresovala javnost upravo zbog toga što je Milan sin poznate folkerke Stoje, pa se od početka njihovog odnosa spekuliše kako pevačica gleda na njegovu novu izabranicu.

Radojka dolazi iz Loznice i rođena je 6. februara 2004. godine, dok je Milan tokom boravka u rijalitiju proslavio 38. rođendan, pa između njih postoji 16 godina razlike.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Po struci je finansijski tehničar i ekonomista, ali je tokom života radila različite poslove. Bila je konobarica, radila je u restoranu brze hrane, a okušala se čak i u upravljanju građevinskim mašinama i vozila bager.

Pre ulaska govorila o bivšem partneru

Radojka je pre početka rijalitija otvoreno govorila i o problemima koje je imala u prethodnoj vezi. Prema njenim rečima, bivšem partneru finansijski je pomagala i plaćala njegove račune jer zbog zdravstvenih problema nije mogao da radi.

Tvrdila je da ju je on kasnije emotivno i finansijski iskoristio, uzeo joj veliku količinu novca i napustio je. Kao jedan od razloga za ulazak u rijaliti navela je želju da svojim iskustvom upozori druge devojke da ne dozvole da ih partneri iskorišćavaju.

Stoja se ranije obratila sinu

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

Dok se Milan nalazi u rijalitiju i paralelno takmiči u "Pinkovim zvezdama", majka mu se obratila povodom njegovog 38. rođendana.

Stoja mu je tada poslala emotivnu čestitku:

- Milane, srećan rođendan i da si živ i zdrav, da ti se sve želje ostvare. Voli te puno tvoja mama.

Čestitku mu je poslao i Stojin suprug Igor, koji mu je poručio da bude ispravan, pošten i da se čuva.