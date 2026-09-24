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Hrvatski pevač Žak Houdek (44) otvoreno je progovorio o svojoj decenijskoj borbi sa kilogramima, priznajući da mu broj na vagi i dalje predstavlja veliki životni izazov.

Pevač je istakao prekomerna kilaža mu predstavlja sve veći problem u petoj deceniji.

- Mene kad neko pogleda, verovatno misli da živim po fast foodovima, što baš i nije istina. Takav sam ceo život. Postoji, naravno, i genetska predispozicija, ali postoji i nešto dobro, a to je da nemam zdravstvenih problema. Imam samo te sulude kilograme koje treba da rešim. Već me pomalo strah jer mi je 45 godina, nije mi svejedno - rekao je pevač za "Večernji list".

Istakao je i da ima sreće što nema ozbiljnih zdravstvenih problema zbog težine.

- To je moja sreća u nesreći. Smiruje li me to? Ne puno, samo malo. Svestan sam da se moram rešiti tog tereta - kazao je Žak i rekao da je sa lekarom razgovarao i o popularnim lekovima za mršavljenje, poput Ozempica.

1/5 Vidi galeriju Žak Houdek Foto: Printscreen, Profimedia, Printscreen Instagram

Takođe je rekao i da je od karantina 2020. godine do danas izgubio 30 kilograma, ali da planira da skine još.

- Mogu da se pohvalim da sam, za razliku od 2020. kad smo imali koronu i bili u karantinu, bio teži čak 30 kilograma. Znam da to zvuči neverovatno ljudima kad me ovako pogledaju. Voleo bih da skinem još 30 - zaključio je pevač.

"Zavisnost od hrane je možda i najgora"

Kako je objasnio, zavisnost od hrane smatra jednom od najtežih.

- To zna svako ko ima problem sa bilo kakvom zavisnošću. Zavisnost od hrane je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo da funkcionišemo. I u tom grmu se i krije zec. Hrana i genetika koja uslovljava takvu konstituciju - ispričao je Houdek.

Pevač je dodao da je zdrav i da trenutno nema zdravstvenih problema, ali je vrlo svestan tereta koji nosi sa sobom.