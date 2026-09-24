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Pevačica Vanja Mijatović stavila je tačku na brak sa suprugom Aleksandrom Mandžukićem, a o razlozima njihovog razvoda dugo nije želela javno da govori. Ipak, nakon brojnih nagađanja koja su pratila njihov rastanak, odlučila je da otkrije deo onoga što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Foto: Printscreen

Kako bi prekinula spekulacije i tračeve o krahu njihovog braka, Vanja je rešila da progovori o razvodu i iznese svoju stranu priče, otkrivajući detalje koje je do sada čuvala daleko od očiju javnosti.

- Ne bih produbljivala jer želim da što pre prođe sve vezano za to i da odbolujem na miru. Ne volim da se on upliće u bilo šta jer nije deo javnog sveta i ne želi da bude. Bilo je svačega, ali ne želim da demanutijem ili potvrđujem bilo šta. Vest o razvodu sam prvo saopštila mojima, i dalje živim u istom stanu, a on je izašao iz njega - rekla je Vanja nedavno.

Ona tvrdi da je već sada otvorena za novu ljubav, kao i da se na neka poglavlja u svom životu ne vraća.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Svadbena žurka od skoro 30.000 evra

Vanja Mijatović i Aleksandar sudbonosno "da" izgovorili su u oktobru 2022. godine.

Mladenci su organizovali gala veselje koje je iznosilo oko 30.000 evra.

O njihovom venčanju se mesecima pričalo jer se nisu vodili tradicionalnim običajima, već onako kako oni žele. Pevačica je tada priznala da ona i partner žele veliku žurku.

- Nećemo imati te običaje, niti crkveno venčanje, za sada, možda neki drugi put. Planirali smo samo da napravimo jednu veliku žurku za 200 zvanica, za naše drage ljude i to je to - govorila je Vanja tada, te je spomenula i venčanicu:

- Venčanicu šijem, jedan specifičan model pop ukusu je u pitanju. Oslikava mene, nije klasičan princeza kroj, već nešto sasvim drugačije. Nije baš bela venčanica, žena iz Beograda je šije. Nije mi ništa bilo primamljivo po salonima, pa sam se odlučila da šijem, našla sam neku sliku i po tome se pije. Nosiću veo, moram zbog kume Aleksandre (Mladenović). Aleksandra će mi krstiti dete, a na venčanju če biti ona i još jedna drugarica. I šminku i frizuru sam zakazala. Tako da je sve organizovano u tom smislu.