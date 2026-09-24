"To meni ne priliči"

- E, sad ću da vam objasnim. On trči pred rudu. Ako se sećate te scene, kad su oni mladi skočili i podigli pobednika i kad su počeli da ga vrte... Ja sam ostala na sceni sa svojim drugoplasiranim učesnikom, smatram da je i njemu neko trebao da čestita na uspehu, ali kada smo videli da će sve to da potraje, a ja sam bila sveže operisana. Zamislite da ja krenem da vičem "Siđi,siđi, da ti čestitam". Pa, niti to meni priliči niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam. E, kad je on počeo da me proziva, e sad namerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem. Njemu nije palo na pamet da sam sveže oiperisana i da sam toliko odsustvovala i da me je normalno strah da me neko ne udari u toj masi. E, a onda se i pobednik opustio pa je i on počeo na moj račun da šalje neke rečenice, koje nisu primerene, taman i da nisam želela da mu čestitam. To da sam sujetna što nije moj kandidat pobedio, to nije tačno. - rekla je Zorica za Pink.rs i jutjub kanal Pinkove zvezde.