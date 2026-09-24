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Zorica Brunclik i u novoj sezoni "Pinkovih zvezda", član je žirija u popularnom muzičkom takmičenju. Međutim, o prošloj sezoni se i dalje priča, a svakodnevna tema je trenutak kada je proglašen pobednik prve sezone Pinkove zvezde, inače, kandidat Dragomira Despića Desingerice, a Zorica mu nije čestitala na pobedi. Nakon nekoliko meseci, Brunclikova je stala pred kamere i do detalja objasnila situaciju o kojoj se i dalje priča. 

Za početak otkrila je i kako uspeva da se odmori, s obzirom da snimanje traje i po nekoliko dana. Njen odgovor govori o tome da odnos između nje i njenog supruga, Miroljuba Aranđelovića Kemiša je nežan i pun ljubavi.  

Među prvima je stigla i članica žirija, pevačica Zorica Brunclik, u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate. Foto: Marko Karović

- Uspevam  da se odmorim, jer mi prvo kad dođemo kući se sredimo, toalete udarimo za spavanje i onda moj muž peče kokice. Onda uključimo televiziju, gledamo neki program, jedemo kokice i onda zaspimo i ja zaboravim da operem zube - s osmehom je govorila Brunclikova 

Na pitanje kako joj se dopada atmosfera u novoj sezoni, pevačica ističe da joj se dopada

- Sad sam baš rekla da smo svi dobri, baš se lepo slažemo. Ne znam šta da kažem, da ne ureknem, samo neka ostane ovako

"To meni ne priliči"

Usledilo je i pitanje za koji se odgovor čeka još od finala Pinkovih zvezda, a reč je o tome da Zorica nije čestitala Desingericinom kandidatu na pobedi. Zorica sada, do detalja objašnjava pomenutu situaciju

- E, sad ću da vam objasnim. On trči pred rudu. Ako se sećate te scene, kad su oni mladi skočili i podigli pobednika i kad su počeli da ga vrte... Ja sam ostala na sceni sa svojim drugoplasiranim učesnikom, smatram da je i njemu neko trebao da čestita na uspehu, ali kada smo videli da će sve to da potraje, a ja sam bila sveže operisana. Zamislite da ja krenem da vičem "Siđi,siđi, da ti čestitam". Pa, niti to meni priliči niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam. E, kad je on počeo da me proziva, e sad namerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem. Njemu nije palo na pamet da sam sveže oiperisana i da sam toliko odsustvovala i da me je normalno strah da me neko ne udari u toj masi. E, a onda se i pobednik opustio pa je i on počeo na moj račun da šalje neke rečenice, koje nisu primerene, taman i da nisam želela da mu čestitam. To da sam sujetna što nije moj kandidat pobedio, to nije tačno. - rekla je Zorica za Pink.rs i jutjub kanal Pinkove zvezde.

Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

Kurir.rs

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