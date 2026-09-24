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Andreana Čekić neko vreme odlučila je da se povuče iz medija, pa je nakon nekoliko meseci pred nastup u Beogradu, pred kamerama je otkrila gde je bila u prethodnom periodu i šta je radila. Pevačica je govorila i o svom izgledu koji je dovela do savršenstva, ali i o koleginici Aleksandri Bursać s kojom do skoro nije bila u dobrim odnosima.

- Što se tiče kilaže, stvarno vodim računa o sebi i drago mi je da se to primećuje. Spremamo novi album, eto od toga da krenem, i važno mi je da sve bude kako treba. Pa i da izgledam dobro - rekla je i dodala, da na ljbuavnom planu ipak nema ništa novo:

- To je sad baš daleko. Na tu temu nikad ne znam šta da kažem. Ako se bude desilo znaćete. Za sada je ljubav isključivo muzika.

Osvrnula se i na pritisak koji trpe žene u četrdesetim, koje još uvek nisu zasnovale porodicu.

- Je l' to još uvek tako? Mene ne osuđuju, ali mi priželjkuju i hvala im. Ja se ne družim sa ljudima koji imaju predrasude, a komentare sam prestala da čitam. Niko me ne pita stvarno, uglavnom mi svi kažu da izgledam sjajno - govorila je Andreana za Blic

"Nisam koristila tablete"

Andreana je liniju dovela do perfekcije, a otkrila je da nije koristila tablete, već da je prirodno mršavila čitavih godinu dana.

- Nisam koristila nikakve tablete, ja sam počela da mršavim pre jedno godinu i po dana i pokušavam da vodim računa šta jedem i da količinski jedem manje i da ne jedem u pogrešno vreme. Moj proces je dugo trajao i traje i dalje, nemam još uvek željenu kilažu.

1/5 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Nemam mržnju u sebi"

S obzirom da se pomirila sa Aleksandrom Bursać i Anom Sević, otkrila je da li je spremna i na pomirenje sa Slađom Alegro.

- Nemam pojma, nikad ne znamo šta vreme nosi. Ja uglavnom, bitno mi je da nemam u sebi niklakvu mržnju prema ljudima. Svi smo mi bili luckasti u nekim godinama. Recimo kada sam srela Aleksandru Bursać, tačno se osetilo da je baš davno sve to bilo. Prijalo mi je i njoj, ponekad se tako dopisujemo. Ja nemam mržnju ni prema kome, tako da ako neko oseti da je vreme za pomirenje i zagrljaj, ja nemam ništa protiv - rekla je ona i istakla da Aleksandra na pevanje njene pesme nije gledala kao na krađu.

- Nije niko ništa ukrao, Aleksandra nije tako razmišljala, tako se desilo, prošlo je - rekla je za Blic.

Andreana je rekla i šta nikada ne bi oprostila.

- Da se desilo nešto ne postoji, ali ne bih oprostila neku prevaru, nekih velikih razmera. Ako pričamo o estradi ne može mene da povredi niko ko mi nije blizak. To je neka igra bez granica, uvek se dešavaju svađe i pomirenja. Može me pogoditi neka osoba koja mi je baš bliska, imam oko sebe divne ljude. Nadam se da se ništa neće dogoditi.

1/6 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram