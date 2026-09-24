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Marija Kulić prati svaki korak njene ćerke Miljane Kulić koja je u Eliti 10 iz svog porodičnog doma u Nišu. Mariji se uopšte ne dopada ponašanje njene ćerke u rijalitiju, pa je čak i kontaktirala Milicu Mitrović, da joj najavi da ako Miljana nastavi po svom da ona želi da uparne u Belu kuću i napravi haos.

Besna na ćerku

- Ona se tamo smeje i popije na eks. Izmešaju tamo piće jer nemaju pare, pa da se što pre napiju. Posle toga je nosila onu flašicu punu viskija pa je dopunjavala, pa je išla od čaše do čaše da uzima pivo od ovih što piju pivo. Vidim da je jedva stajala na nogama, smučilo joj se i povraćala je. Znači užas! Nema koga sinoć nije išla da ljubi, katastrofa - rekla je Marija Kulić.

Posebno ju je zabrinulo to što, kako tvrdi, Miljana konzumira alkohol uprkos zdravstvenim problemima.

- Rekla sam da njoj više alkohol ne daju jer ona nema slezinu. Još pije antibiotike, a prima i ovaj "Munjaro" za mršavljenje. To ne ide jedno sa drugim, ona ne može ni da oslabi ako pije alkohol, a vodu ne pije uopšte. Zna da joj škodi, ali ne razmišlja. Da joj škodi do te mere da dođe k pameti, ne bi pila. Povraća, muka joj je i pije na silu. Ona uopšte ne voli alkohol - voli sok od ananasa i jagode, a na silu pije alkohol da bi se napil - istakla je Marija.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Pritnscreen

Kontaktirala Milicu Mitrović

Marija je priznala i da je zbog svega izgubila strpljenje, pa je čak kontaktirala produkciju i poručila da bi mogla da dođe u Šimanovce.

- Poludela sam, do jutros sam gledala! Napisala sam poruku Milici. Rekoh, ako joj slučajno padne na pamet još nekad da uzme da pije, u utorak krećem iz Niša i da gledam tamo iz produkcije na ekran, pa da upadnem unutra! - rekla je Marija Kulić.

Govoreći o sopstvenom mogućem ulasku u "Elitu 10", Marija je otkrila da je spremna na taj potez ukoliko se Miljanino ponašanje nastavi.

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

- Ma mogu da uđem ja, ali ko bi mene tamo primio da sedim, na primer, dva, tri meseca, pa da izađem. Nisam bila u pregovorima za ulazak... Bude li se okrenuo prema Miljani loše, onda ću ja da zovem i da ja tražim da uđem, da mu ja kažem kako stvari stoje - kazala je bivša rijaliti učesnica.

Na kraju je priznala koliko je čitava situacija iscrpljuje.

- Najbolje bi bilo da se ne gleda, ali me posle pozovu ljudi i novinari, a ja ne znam o čemu se radi pa bude još gore. Najradije bih isključila sve ovo i spavala da ne znam gde sam - zaključila je Marija za Blic.