MUK ISPRED KUĆE GDE JE UMRO BRAT MIROSLAVA ILIĆA, KOJI JE PRONAĐEN U ŠAHTI: Porodica nema stoji ispred sanduka, danas sahrana (FOTO)
- Ispred doma porodice vlada muk, a najbliži stoje oko sanduka dok se dolazak pevača još očekuje
Juče je u medijima odjeknula vest da je rođeni brat od strica Miroslava Ilića, preminuo na jeziv način. On je pronađen mrtav u šahti koja se nalazila u dvorištu porodične kuće.
Muk i tišina
Danas, se održava sahrana tragično nastradalog M. I., a ekipa Kurira trenutno se nalazi ispred porodičnog doma gde je natradao M. I. U dvorištu vlada muk i tišina, a oko sanduka pokojnog brata pevača, nalaze se članovi najuži članovi porodice. Pevač Miroslav Ilić nije još uvek stigao, ali se njegov dolazak očekuje.
"To mi je najdraži brat, drugog nemam"
Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.
- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.
Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.
Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.
Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.
Kurir.rs