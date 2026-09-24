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Juče je u medijima odjeknula vest da je rođeni brat od strica Miroslava Ilića, preminuo na jeziv način. On je pronađen mrtav u šahti koja se nalazila u dvorištu porodične kuće.

Muk i tišina

Danas, se održava sahrana tragično nastradalog M. I., a ekipa Kurira trenutno se nalazi ispred porodičnog doma gde je natradao M. I. U dvorištu vlada muk i tišina, a oko sanduka pokojnog brata pevača, nalaze se članovi najuži članovi porodice. Pevač Miroslav Ilić nije još uvek stigao, ali se njegov dolazak očekuje.

1/5 Vidi galeriju Kuća u kojoj je brat Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti Foto: Kurir.rs/D.Č.

"To mi je najdraži brat, drugog nemam"

Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva