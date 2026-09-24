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Era Ojdanić doživeo je neprijatnost na vašaru u Šapcu, gde ga je, kako saznajemo, jedan muškarac iz čista mira udario pesnicom u stomak. Kako saznajemo od izvora sa lica mesta, pevača, koji je na estradi prisutan više od šest decenija, napao je pijani blokader koji ga je u više navrata provocirao.

Incident se dogodio u utorak uveče, pred sam kraj veselja. Svedok čitave situacije bila je pevačica Atina Ferari,koja je za nas do detalja ispričala šta se dogodilo.

Ovo su detalji

- Bilo je baš neprijatno. Ovako je bilo... Došla je grupa od petnaestak mladića. Tri stola su bila spojena. Svi znaju da ja pevam isključivo sa bine i da ne silazim među stolove. U jednom trenutku prišao mi je jedan čovek i pitao me da dođem do njihovog stola da pevam. Lepo sam mu objasnila da to ne radim. Opsovao me je, okrenuo se i otišao - ispričala je Atina.

Doživeo neprijatnost

1/5 Vidi galeriju Pevač na meti Foto: Kurir Televizija, Stefan Stojanović MONDO

Kako kaže, ubrzo je primetila da je Era ipak sišao među goste, gde su ga kitili novčanicama.

- Posle sam videla da je Era sišao da im peva i stavljali su mu novčanice među naočare. Sve se dešavalo pred sam kraj veselja. Ponovo su mi prilazili ljudi da se slikaju sa mnom, a kada sam se okrenula, videla sam kako Eri skandiraju: "Ero, Srbine". Međutim, isti onaj čovek koji je mene prethodno vređao, svom snagom ga je udario u stomak - tvrdi pevačica.

Prema njenim rečima, Ojdanić je ostao potpuno zatečen.

- Bio je šokiran, bukvalno nije znao šta ga je snašlo. On je, kako je fin i kulturan čovek, samo rekao: "Mladiću, šta je s tobom?" Odmah je reagovalo obezbeđenje. Mislim da je to bilo namerno, da su ga skandiranjem navukli na nešto mnogo ozbiljnije. Sve sam videla svojim očima. Nisam se posle čula sa Erom, ali ovakve stvari su nedopustive - zaključila je Atina.

Nedopustivo

Ovaj nemili događaj je odmah postao tema broj jedan i na društvenim mrežama Tik-Tok, Instagram i Fejsbuk. Ljudi osudili ovakvo ponašanje blokadera. Fizički napad na pevača usred nastupa predstavlja nedopustiv čin nasilja. Umesto da veče ostane upamćeno po muzici i dobroj atmosferi, završilo se scenom koja je uznemirila prisutne i još jednom otvorila pitanje bezbednosti izvođača na javnim događajima.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija, Kurir

Ni reč da progovori

Pozvali smo i Eru Ojdanića, ali on nije želeo da govori o incidentu. Umesto toga, istakao je da želi da se pamti dobra atmosfera sa nastupa.