Slušaj vest

Rođeni brat od strica pevača Miroslava Ilića, juče je tragično izgubio život, kada se spustio u šahtu kako bi zamenio ventile, ali odatle nikada nije izašao.

Ova tragedija potresla je i pevača, a porodica nastradalog nema je od bola. Ekipa Kurira nalazi se ispred dvorišta porodične kuće, gde se i desila tragedija, a odakle će i M.I. biti ispraćen na večni počinak.

"Dozivala ga je, nije se odazivao"

Ekipa Kurira koja se nalazi na licu mesta u razgovoru sa meštanima, došli smo do potresnih informacija, kako je žena nastradalog pronašla svog supruga. 

Kako nam kažu, šahta gde je nastradao M.I. služi za četiri obližnje kuće pa i pevačevu i nalazi se u dvorištu iza kuće. 

- Hteo je samo da zavije ventil. Supruga je skuvala kafu i čekala ga da je ujutru piju zajedno, dozivala ga je, ali se on nije odazivao. Kada je pošla da ga traži pored šahte je našla njegove papuče - priča meštanin za Kurir.

Kuća u kojoj je brat Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti Foto: Kurir.rs/D.Č.

"To mi je najdraži brat, drugog nemam"

Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMUK ISPRED KUĆE GDE JE UMRO BRAT MIROSLAVA ILIĆA, KOJI JE PRONAĐEN U ŠAHTI: Porodica nema stoji ispred sanduka, danas sahrana (FOTO)
WhatsApp Image 2026-09-24 at 11.34.35 (2).jpeg
StarsKAD MU JE MAJKA UMIRALA, MIROSLAV ILIĆ SE ZAREKAO DA NEĆE PEVATI Ono što mu je ona tad rekla slama srca: Sine, pesma je tvoj život...
Miroslav Ilić.jpg
StarsNA OVOM MESTU JE PRONAĐENO TELO BRATA MIROSLAVA ILIĆA U ŠAHTI Komšije iz Mrčajevaca otkrile detalje nesreće: Supruga ga je dozivala (FOTO/VIDEO)
Miroslav Ilic 3.jpg
StarsMUK U MRČAJEVCIMA! Bandere izlepljene umrlicom brata Miroslava Ilića koji je pronađem mrtav u šahti, kadrovi sa lica mesta (FOTO,VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg