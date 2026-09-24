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Rođeni brat od strica pevača Miroslava Ilića, juče je tragično izgubio život, kada se spustio u šahtu kako bi zamenio ventile, ali odatle nikada nije izašao.

Ova tragedija potresla je i pevača, a porodica nastradalog nema je od bola. Ekipa Kurira nalazi se ispred dvorišta porodične kuće, gde se i desila tragedija, a odakle će i M.I. biti ispraćen na večni počinak.

"Dozivala ga je, nije se odazivao"

Ekipa Kurira koja se nalazi na licu mesta u razgovoru sa meštanima, došli smo do potresnih informacija, kako je žena nastradalog pronašla svog supruga.

Kako nam kažu, šahta gde je nastradao M.I. služi za četiri obližnje kuće pa i pevačevu i nalazi se u dvorištu iza kuće.

- Hteo je samo da zavije ventil. Supruga je skuvala kafu i čekala ga da je ujutru piju zajedno, dozivala ga je, ali se on nije odazivao. Kada je pošla da ga traži pored šahte je našla njegove papuče - priča meštanin za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Kuća u kojoj je brat Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti Foto: Kurir.rs/D.Č.

"To mi je najdraži brat, drugog nemam"

Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

Podsetimo, kako smo već preneli, u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.