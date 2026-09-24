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Brat Miroslava Ilića juče je tragično izgubio život, kada se spustio u šahtu kako bi zamenio ventile i više nije izašao. Danas, u mestu Mrčajevci vlada muk i tišina, a meštani kao i porodica i dalje ne dolaze sebi od šoka, zbog načina na koji je M. I. nastradao.

M. I. će danas biti sahranjen na groblju u Mrčajevcima, porodica i prijatelji došli su kako bi se poslednji put oprostili od preminulog M. I., a stigao je i pevač Miroslav Ilić sa svojom suprugom Goradanom, kako bi svog brata isptatio na večni počinak.

Kako saznajemo, Miroslav je i sinoć bio u porodičnom domu u Mrčajevcima, kako bi izjavio saučešće supruzi i deci preminulog M.I.

Njegov prilazak kovčegu u kapeli na seoskom groblju u Mrčajevcima je bio potresan, on nije krio suze. Dugo je držao ruku na krstu a nakon toga i na kovčegu. Posle nekoliko minuta provedenih pored odra tragično stradalog brata, on je izjavio saučešće snahi i clanovima porodice.

1/11 Vidi galeriju Miroslav Ilić stigao na sahranu brata koji je nađen mrtav u šahti Foto: Kurir/D.Č.

"To mi je najdraži brat, drugog nemam"

Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, uspeli smo da stupimo u kontakt sa legendom narodne muzike koji je bio vidno potresen.

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav ilić za Kurir.

"Dozivala ga je, nije se odazivao"

Ekipa Kurira koja se nalazi na licu mesta u razgovoru sa meštanima, došli smo do potresnih informacija, kako je žena nastradalog pronašla svog supruga.

Kako nam kažu, šahta gde je nastradao M.I. služi za četiri obližnje kuće pa i pevačevu i nalazi se u dvorištu iza kuće.

- Hteo je samo da zavije ventil. Supruga je skuvala kafu i čekala ga da je ujutru piju zajedno, dozivala ga je, ali se on nije odazivao. Kada je pošla da ga traži pored šahte je našla njegove papuče - priča meštanin za Kurir.